La espera terminó. Este martes17 de noviembre Disney Plus está disponible en Perú y en todo Latinoamérica. ¿Ya lo tienes instalado? Para iniciar a disfrutar de todo el contenido de esta plataforma de streaming es necesario descargar la aplicación en tu dispositivo o Smart TV. Si aún no lo has hecho, en esta nota te decimos cómo puedes descargar la app y en qué dispositivos de Smart TV es compatible.

El servicio estará disponible en los televisores que cuenten con sistema operativo Android, a partir de la versión 5.0 (Lollipop) hacia adelante; además en televisores con Android TV como los Sharp AQUOS y Sony Bravia. La aplicación también estará disponible en los decodificadores que usen Android TV como el NVIDIA SHIELD TV y el Mi Box.

Por fin llegó el día 🙌 Y, quizás, esto es lo último a lo que le des RT antes de entrar a #DisneyPlus.

Por eso, aprovechamos para preguntarte: ¿qué es lo primero que vas a ver? pic.twitter.com/AFzEtJobpx — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 17, 2020

Las marcas de Smart TV en la que podrás ver Disney Plus son:

Samsung: del modelo 2016 en adelante con Tizen;

del modelo 2016 en adelante con Tizen; LG: del modelo 2016 en adelante;

del modelo 2016 en adelante; Sharp: las de la serie AQUOS;

las de la serie AQUOS; Sony: las de la serie Bravia.

¿Cómo descargar Disney Plus en tu Smart TV?

Si tu Smart TV no tiene precargada la app de Disney Plus, a continuación te detallamos qué pasos seguir para descargarla:

Ingresar al sitio en el que puedes descargar o desinstalar las aplicaciones.

Ve al buscador de apps y escribe Disney Plus o Disney+ .

. Da clic en descargar .

. Cuando ya esté en tu Smart TV, ingresa tu correo y contraseña (la que generaste en tu suscripción).

Disney Plus: ¿Cómo registrarse en la plataforma?

Si aún no te has registrado, sigue estos pasos para iniciar a disfrutar del contenido de Disney +.

Ingresa a la web https://preview.disneyplus.com/pe

Da clic en ‘Suscríbete ahora’

Ingresa tu correo electrónico y da clic en continuar.

y da clic en continuar. Lee atentamente el Acuerdo de suscripción y da aceptar y continuar.

y da aceptar y continuar. Crea tu contraseña (debe tener al menos seis caracteres, incluido un número o carácter especial.

Registra tu tarjeta de crédito o débito (nombre, número, fecha de vencimiento y código de seguridad de la tarjeta). Finalmente, da aceptar y podrás disfrutar de la suscripción.

