¿Es mejor Netflix o Amazon Prime Vídeo? Debido al confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, las plataformas de streaming se volvieron muy populares. Nuevos suscriptores se sumaron en todo el mundo y las empresas de video como Netflix y Amazon ampliaron su catálogo de producciones y promociones. En ese sentido, resulta difícil elegir entre una u otra plataforma, en cuanto a calidad y precio.

Los usuarios pueden escoger entre un amplio abanico de posibilidades con el que disfrutar de todo tipo de contenidos de una forma realmente cómoda. Por ello, si lo que estás buscando es la mejor plataforma de contenidos en streaming para ver tus series preferidas, esta nota te puede ayudar mucho.

¿Qué es Netflix?

Netflix es un servicio de streaming por suscripción que les permite a sus miembros ver series y películas sin publicidades en un dispositivo con conexión a internet. También puedes descargar series y películas en un dispositivo con iOS, Android o Windows 10 y verlas sin conexión a internet.

Sin duda, este servicio ha logrado una década provechosa operando en todo el mundo superando los 180 millones de suscriptores.

Precio

Los planes para contratar esta plataforma de streaming van desde los S/24.90 hasta los S/44.90 al mes. Netflix te da acceso a todo el catálogo de películas sin publicidad, programas de televisión y especiales.

Contenido

Netflix cuenta en la plataforma con miles de películas, programas de televisión, documentales y especiales. Pero además sus producciones originales, como House of Cards, Stranger Things, The Umbrella Academy, y Élite que han atrapado a más de un usuario con la trama de la historia.

Con el inminente lanzamiento de Disney +, Netflix está perdiendo algunas de sus películas más populares. En los próximos meses, se espera que los títulos de la franquicia de Marvel, Disney y Star Wars sean exclusivas de Disney + y/o Hulu.

¿Qué es Amazon Prime Video?

Amazon Prime Video, es un servicio de vídeos (películas y series) disponible en streaming, creado y gestionado por Amazon.com. La plataforma ofrece miles de títulos sin coste adicional a la afiliación mensual o anual a Prime Video.

Precio

Si estás interesado en contratar esta plataforma, ten en cuenta que la suscripción tiene un costo de S/16,99 al mes. Su serie más esperada y conocida “Súbete a mi moto” está disponible en Amazon. Esta producción revela detalles de la primera banda musical de Ricky Martín, Menudo.

Contenido

Prime Video ofrece principalmente contenido original de Amazon Studios, pero también adquisiciones con licencia incluidas a la suscripción. La plataforma contiene un número reducido de películas y series comparada con servicios similares por el que su catálogo actual es bastante limitado, especialmente fuera de Estados Unidos.

Las películas de Hollywood más reconocibles de Amazon tienden a ser más antiguas, como Iron Man 2, Mission: Impossible – Rogue Nation y Top Gun.

Amazon también ha estado invirtiendo en su propio contenido original, como The Marvelous Mrs. Maisel, Patriot, Jack Ryan y The Man in the High Castle.

En ambos casos cuentan con una opción de suscripción gratuita o periodo de prueba con el objetivo de engancharte con su increíble catálogo de títulos.

