El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se pronunció por los insultos racista que recibió su pupilo, el brasileño Vinicius Júnior, en el encuentro que disputaron los ‘merengues’ contra el Valencia, por la última fecha de La Liga.

El estratega se mostró muy molesto por todos los insultos que ha recibido el ‘garoto’ por parte de la afición en Mestalla.

“Yo soy muy calmado, pero lo que ha pasado hoy no debe pasar. Que un estadio le grite “mono” a un jugador y que un entrenador piense en quitarle por eso… Hay algo mal en esta liga”, aseguró el estratega claramente molesto.

¿Qué le dijo Vinicius Jr. a Ancelotti tras los insultos recibidos?

El técnico italiano reveló que luego de recibir los fuertes insultos de parte de todo el estadio, el futbolista brasileños se mostró completamente triste y sin ganas de continuar en el partido de juego.

“No quería continuar, le he dicho que no me parecía justo, no era su culpa, no era el culpable... Estos episodios de racismo no pueden pasar, ha sido todo el estadio, no sólo una persona, como en otras ocasiones. Hay que pararlo. Y diría lo mismo si ganamos 3-0″, expresó a Movistar LaLiga.

¿Qué dijo Ancelotti en la rueda de prensa tras los insultos contra Vinicius?

Durante la rueda de prensa tras el partido, el estratega denunció que el partido debió suspenderse debido a los fuertes insultos racistas de algunos asistentes al encuentro. Además, culpó a la Liga española de tener fuertes problemas.

“Lo que ha pasado ha pasado otras veces, pero así no. Así no. Es inaceptable. La Liga española tiene un problema, que no es Vinicius. Vinicius es la víctima de un problema muy grave. Yo no soy el más indicado para pensar lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar al fútbol así”, expresó.