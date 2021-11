Salma Hayek se ha convertido en la nueva estrella de Marvel con su aparición en la película “Eternal’s”, estrenada el pasado 5 de noviembre en la pantalla grande.

La actriz ha cumplido el sueño de ser parte del elenco de este mundo cinematográfico y es la tercera película en la que veremos este 2021 después de “Felicidad” y “El otro guardaespaldas 2″.

‘Eternals’: la emotiva reflexión de Salma Hayek que viene dando que hablar

En una entrevista con La Vanguardia, la actriz, empresaria y productora mexicana dejó una emotiva reflexión que se ha viralizado en diferentes medios de comunicación.

Ante la pregunta: ¿Conocía los cómics en los que se basa la película?, Salma Hayek respondió:

“No, en absoluto. Pero me encantó el nombre del filme más que en cualquier otro proyecto en el que haya participado. No hay un mejor momento para adoptar la eternidad que cuando ya has pasado los 50. Hay algo muy estimulante en esa idea”, confesó.

La actriz también contó que su personaje es la líder de un grupo de eternos que llega a la Tierra con una misión y que su idea de cómo interpretarlo no era la típica de las películas de Marvel.

“Yo quería guiar a mi equipo como si fuera una madre. Para mi este personaje tiene una noción muy fuerte de lo que es una familia y les guía como si fueran sus propios hijos. Pero si te pones a pensar, ese es un concepto muy latino, porque además ella es muy fuerte. Chloe le hizo un montón de ajustes al guion siguiendo esta línea de pensamiento, por lo que verás una especie de familia latina extraterrestre”, explicó.

