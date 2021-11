El Universo Cinematográfico de Marvel ha dado la bienvenida a una nuevo equipo de superhéroes con la película “Eternal’s”. Se trata de una raza alienígena inmortal creada por los Celestiales y que ha vivido en secreto en la Tierra por más de 7.000 mil años.

¿Qué son los Celestiales?

Los Celestiales son seres que existieron antes de la creación del universo y fueron parte del origen de los Eternos, Deviantes y humanos. Son capaces de manipular todo a su gusto y habían sido presentados antes en el universo Marvel.

En el 2014, en Guardianes de la Galaxia, aparece “Eson el Buscador” usando la “Gema del Infinito del Poder” para dañar el planeta.

¿Cuál es el Celestial más poderoso?

El Celestial más poderoso es el The One Above All, llamado también el Uno por Encima de Todos, el Omnipotente.

Este líder Celestial, es un ser supremo creado por el Omniverso marvelita que muy pocas veces ha sido referenciado.

Se cree que es el más poderoso por sus interferencias en los eventos de los cómicos. Por ejemplo, revivió al Tío Ben luego de una conversación con Peter Parker (Spider-Man) y también restauró el Universo-616 después que fue destruido.

La película Eternal’s, donde se hace referencia a Los Celestiales, se estrenó el 5 de noviembre del 2021 como parte de la Fase 4 del Universo de Marvel. Fue dirigida por Chloe Zhao y producida por Kevin Feige.

