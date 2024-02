El artista puertorriqueño nacionalizado mexicano ya se encuentra en nuestro país para ofrecer sus conciertos el sábado 24 y domingo 25 de febrero en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira “Luis Miguel Tour 2024″. Los shows del “Sol de México” tienen programado iniciar a las 9 p.m. Los conciertos podrían extenderse hasta las 2 horas. Entre las canciones que interpretaría el artista están: Será que no me amas, Amor, amor, amor, Suave, Culpable o no, Dormir contigo, Sol, arena y mar, entre otros grandes éxitos. Si asistirás al concierto es importante saber que las puertas estarán abiertas al público desde las 4 p.m.

