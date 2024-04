Después de enfrentar una difícil batalla contra la enfermedad, muchos se preguntan, qué es de la vida de Robotín, quien ha estado desaparecido de la esfera pública por la delicada situación en la que se encuentra. En la siguiente nota te contaremos qué es lo que hace este popular personaje, entre otros datos que debes conocer, a continuación.

¿A QUÉ SE DEDICA ROBOTÍN TRAS REVELARSE LA ENFERMEDAD QUE PADECE?

Después de enfrentar una delicada situación de salud debido a su lucha contra la diabetes, Robotín ha retomado sus labores como cómico.

A pesar de haber pasado días recuperándose y ajustando su rutina diaria para controlar su condición, ahora se encuentra más estable y de vuelta en acción.

Aunque su alimentación ha sido notablemente reducida y la insulina se ha convertido en su aliada indispensable, su determinación por cuidarse y seguir adelante le ha permitido reincorporarse a sus labores habituales como “Robotín”, agradecido de que la diabetes sea una enfermedad controlable.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE ‘ROBOTÍN’?

Actualmente, Alan Castillo o ‘Robotín’ tiene 39 años y desde hace un buen tiempo se dedica a actuar en las calles principales de Lima con su popular traje color plomo que ha logrado ganarse el cariño del público. Sin embargo, no todo es color de rosa en la vida del comediante pues desde el 2017 padece de la terrible enfermedad de la diabetes tipo II a causa de algunos excesos que cometió por mucho tiempo y a la vez preocupaciones.

“Tengo diabetes desde el 2017.. Me excedí en estos años y ahora estoy pagando los platos rotos... Cuando aumentan mis preocupaciones y se sube la glucosa, hace que uno decaiga anímicamente y el cuerpo lo percibe. Es un poco complicado porque el hígado y el riñón se deterioran, ya que algunos alimentos no llegan a pasar y empiezan los reflujos”, contó en una entrevista para La República.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE ‘ROBOTÍN’?

Alan Castillo utilizó su cuenta oficial de Instagram para contar al público que se encuentra internado en el Hospital Daniel Alcides Carrión debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. El popular ‘Robotín’ contó que durante estos años ha hecho desarreglos en su salud, por lo que ahora se presentan las consecuencias. Además, no dejó pasar la oportunidad para agradecer a cada persona que le envía un mensaje de aliento en estos momentos difíciles.

“Delicado de salud. Traje robot, todavía aguanta unos días más hasta que me recupere. Gracias a todos por sus lindos comentarios positivos y por el cariño que me tienen. Estuve hospitalizado debido a la diabetes descontrolada que me hizo dar algunas infecciones en el cuerpo, especialmente en la parte testicular. Estreñimiento, fiebre, mareos, etc. Mi glucosa está a 350 y ya me están poniendo insulina, pero saldremos de esta y el Robotín volverá con el doble de fuerza y ánimos. Cualquier cosa, mi número directo es 917 509 144″, escribió.

Como se recuerda, en 2017, al humorista se le diagnosticó la diabetes, pues cometía muchos excesos en su alimentación por lo que desencadenó tal enfermedad. “Estoy con inyecciones a la vena ya por 3 días pero el dolor no se va . Ni dormir me deja, sigo haciendo chequeos para ver con exactitud lo que me aqueja”, sostuvo hace unos días, por medio de sus plataformas digitales, poniendo en aviso sobre su estado de salud.

¿QUÉ DIJO ‘ROBOTÍN’ SOBRE EL APOYO DE LOS PERSONAJES TELEVISIVOS?

Durante todos estos años, Alan Castillo ha participado en diferentes programas concursos que le dieron la oportunidad de crear amistad con diversos personajes de la televisión. Sin embargo, en estos momentos que necesita el apoyo de ellos, ninguno ha logrado comunicarse con él, según el cómico.

“En cuanto a los artistas de televisión, ninguno se ha comunicado conmigo. Les he escrito a algunos, pero me han dejado en visto, parece que están en otra. Los que sí se han comunicado conmigo son mis amigos payasos y mis amigas animadoras, los que están en el rubro infantil. Lo que sí me sorprendió es que me escribió mi exenamorada, Karelys (Molina). Estaba preocupada por mi situación y ahora hemos entablado una pequeña amistad después de todo lo que pasó. Es un primer paso para dejar los rencores atrás”, reveló.