La película “Chabuca”, que narra la vida de Ernesto Pimentel, ha vuelto a poner en el foco mediático a Alex Brocca, la expareja del artista. A pesar de haber fallecido en 2004 por problemas de salud, últimamente Brocca ha estado siendo protagonista de diversas noticias del ámbito local, y esta vez su figura ha sido tratada por el reconocido coreógrafo Arturo Chumbe, quien expresó comentarios contundentes sobre su carrera artística.

En una entrevista para el programa digital “Ouke En Vivo”, conducido por Carlos Orozco y Daniel Marquina, Chumbe no titubeó en emitir juicios críticos al afirmar que Brocca carecía de destacadas habilidades como bailarín, actor y cantante. Sus palabras, cargadas de franqueza y contundencia, han desencadenado una ola de reacciones en las redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE LA OPINIÓN DE ARTURO CHUMBE SOBRE LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS DE ALEX BROCCA?

Durante la entrevista con Arturo Chumbe, Daniel Marquina le preguntó al coreógrafo sobre sus habilidades de baile en comparación con las de Alex Brocca, cuestionando si hubo un momento donde otras personas señalaban quien era mejor entre los dos.

“Él era mayor que yo, yo recién empezaba. Pero Alex Brocca… Yo sé que no era un buen bailarín. (...) Ni era bueno cantando ni bailando ni actuando. Eso se comentaba en el mundo de los bailarines profesionales. Yo era chiquito, no preguntaba porque no me interesaba”, expresó Arturo.

Respecto a los bailarines de aquellas épocas, Chumbe se animó a mencionar a Cesarín, Héctor García, entre otros, como los mejores en el rubro. Sin embargo, también señaló que estos bailarines ya no se dedican al mundo del baile y han optado por otras actividades.

¿QUÉ DIJO ARTURO CHUMBE SOBRE SU RELACIÓN PROFESIONAL CON ALEX BROCCA?

Carlos Orozco compartió durante la entrevista a Arturo Chumbe que el libro de Alex Brocca había adquirido popularidad en TikTok, especialmente por la publicación de extractos por parte de los usuarios. En este contexto, el conductor confesó haber leído un capítulo y expresó su impacto emocional al respecto, llegando a afirmar que le provocó ganas de llorar. Ante la reacción de sorpresa de Arturo Chumbe, Orozco añadió que cada historia necesita un villano.

Tras los comentarios del conductor, el coreógrafo respondió que, si bien llegó a conocer en su momento a Alex Brocca, solamente se saludaban y nunca llegaron a tener una amistad cercana. Además, Chumbe recordó que llegó a trabajar para “La Chola Chabuca”, pero esto no significó que llegara a tener un vínculo con Brocca, pero sí con Ernesto Pimentel, pues él lo contrató.

¿QUIÉN FUE ALEX BROCCA?

Originario del Callao, Alex Brocca se destacó como bailarín peruano en los años 90 y también incursionó en la actuación tras estudiar en el Instituto de Bellas Artes. Su carrera lo llevó a compartir escenario con destacadas figuras como Coco Marusix y Naamin Timoyco en programas de televisión.

Sin embargo, fue su relación con Ernesto Pimentel lo que hizo que su presencia destacara en la farándula peruana. Ambos artistas se conocieron en un evento televisivo en los años 90 y desde ese momento establecieron una conexión instantánea que los llevó a convertirse en una pareja popular en el medio del espectáculo. Su romance duró 10 años y fue una montaña rusa de altibajos emocionales.

Lastimosamente, Alex Brocca falleció un 29 de septiembre de 2004 a la edad de 39 años en el Hospital San José del Callao, debido a complicaciones derivadas de una bronconeumonía. Esta enfermedad agravó su estado de salud ya debilitado, puesto que poseía VIH y un cáncer de ganglios. A través de su autobiografía, Brocca ofreció un relato sincero y descarnado sobre los devastadores efectos que estas condiciones tuvieron en su cuerpo y espíritu, proporcionando un testimonio conmovedor de su valiente lucha y resistencia, según recoge Infobae Perú.