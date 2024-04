Tras ser captados juntos nuevamente después de mucho tiempo, los nombres de Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos vuelven a ser tendencia. La noticia agarró por sorpresa a los seguidores de ambos y de la farándula en general, despertando dudas sobre desde cuándo habrían decidido retomar su relación. A continuación, mayores detalles y pistas que parecen indicar la fecha de su reconciliación.

La modelo y el boxeador fueron captados por las cámaras de Magaly TV La Firme ingresando a un condominio de Barranco donde se alquilan habitaciones mediante la plataforma AirBnb. Pasada la noche, Batallanos se retiró del lugar y posteriormente fue abordada por los reporteros del programa, aunque ella no brindó ninguna decaración sobre lo que acababa de pasar.

Por supuesto, esta noticia despertó un gran interés entre los seguidores de la farándula nacional. Después de todo, hace algunos meses la modelo denunció al boxeador por agresiones físicas y psicológicas, dando fin a su relación. Debido a ello, sus seguidores y entendidos en el tema tratan de averiguar desde cuándo habrían decido retomar su relación a pesar de lo sucedido.

¿Desde cuándo habrían retomado su relación Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos?

Tras la información compartida por Magaly Medina en su programa, la página Instarándula decidió averiguar más al respecto para tratar de estimar la fecha de reconciliación de la pareja. Así pues, compartieron un par de evidencias que parecerían indicar que la reconciliación entre Maicelo y Batallanos sería mucho más reciente de lo que la mayoría cree.

Primero, cuando las cámaras de Medina los captaron ingresando al condominio en cuestión, se puede notar que el boxeador lleva una gorra negra, que posteriormente la modelo también llevaría puesta, pues es del mismo color, modelo y con las mismas características. Este fue un detalle que incluso no se mencionó durante el reportaje inicial, pero que en realidad viene a ser muy importante a la hora de determinar la fecha de su reconciliación.

Con esta información en mente, un seguidor de Instarándula señaló que desde el 7 de abril Samantha Batallanos subió fotos a sus redes presumiendo la misma gorra. Si bien no se sabe si la prende es de uno o de otro, es indudable que la comparten entre ambos. En ese sentido, Samuel Suárez, fundador de la mencionada página de Instagram, señala que esta es la evidencia de la fecha aproximada de su reconciliación.

¿Qué denuncio Samantha Batallanos contra Jonathan Maicelo?

Hace algunos meses, Samantha denunció que Jonathan Maicelo le agredió física y psicológicamente. La modelo aseguró que el boxeador la pateó, jaloneó e insultó en reiteradas ocasiones. “La primera agresión fue porque se puso celoso, llegamos del gimnasio y se pudo violento. Estaba como loco”, le confesó a Magaly Medina en el pasado.

Tras ello, agregó: “La segunda vez fue en su local, levantó la voz delante de sus trabajadores. No le importó la presencia de sus trabajadores y me empujó contra el suelo, me ahorcó. [...] Tomó mi cartera y la botó”. Finalmente, Batallanos aseguró que en una tercera ocasión el empresario le pidió perdón por las agresiones, pero este habría vuelto a cometerlas. “Me mentaba la madre como no tienes idea”, indicó.