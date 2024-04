Después del altercado público que protagonizo con Natalie Vértiz y y Yaco Eskenazi, Ethel Pozo salió al frente para responder de manera contundente a Magaly Medina y Rodrigo Gonzáles, más conocido como ‘Peluchín’ en el ambiente de la farándula peruana. ¿Pero qué dijo la hija de Gisela Valcárcel que provocó tanta polémica en redes sociales? Aquí te contaremos esto y otros detalles sobre estas controversiales declaraciones.

Ethel Pozo se cansó de críticas y le respondió a Magaly y ‘Peluchín’: “Viven de hablar de mí”

Todo inició cuando una seguidora de Pozo hizo un comentario bastante particular en redes sociales. “Soy de Colombia y consumo mucha TV peruana, sin embargo, qué fuerte se me hacen los despectivos, repetitivos e hirientes comentarios que te lanzan en ‘Amor y fuego’. Creo que ese programa, al igual que Magaly, pasa el límite del respeto y aún más triste porque logra envenenar el corazón de sus seguidores para atacar. En serio, ¡qué fuerte!”, señaló la usuaria.

Ante esta opinión, Ethel respondió de la siguiente manera: “Así es, viven de hablar bastante de mí, no pueden dejar de hablar de mí, pero a mí sus comentarios me importan 0,000″. Lo dicho por la conductora de “América Hoy” generó muchas más opiniones en sus redes sociales.

Ethel Pozo se molesta con Natalie Vértiz por referirse a su situación económica: “Totalmente falso”

Ethel Pozo se sintió molesta con Natalie Vértiz después de que esta última insinuara que la conductora poseía mayores privilegios económicos que ella.

En una serie de declaraciones en redes sociales, Pozo expresó su descontento y afirmó que Vértiz había malinterpretado sus comentarios sobre la falta de empatía de Yaco Eskenazi al hablar del alto costo de los boletos de Disney World.

“Lo vi. Increíble. Mañana (lunes 15 de abril) le respondo en el programa Ric, pero reitero mi posición. Para mí, hay falta de empatía al decir públicamente que te gastas 575 dólares en fastpass de Disney, cuando hay mucha gente que realmente sufre para llegar a fin de mes con un buen sueldo. Es todo lo que dije y se picó al parecer por sus palabras”, dijo en Twitter.

Pozo defendió su postura, alegando que solo había señalado la discrepancia entre la realidad de quienes sufren económicamente y los comentarios de Eskenazi sobre el costo de los pases rápidos en Disney.

¿Qué más debes saber sobre la discusión entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz?

Además, Pozo lamentó que Vértiz dijera cosas falsas en televisión, asegurando que esta nunca había visitado su hogar ni conocía la verdad sobre su situación financiera.

“Cualquiera la escucha y parece que ella conociera mi casa y que yo hubiera ido a Disney igual que ella, totalmente falso. Justamente porque la conozco, no voy a permitir que mienta así… No la voy a bloquear, le voy a decir que compruebe lo que dice porque todas son mentiras. Ni conoce mi casa, ella nunca ha entrado. Ni fui a Disney ni pagué fast pass como ella. No puede decir que se invente todo de la nada cuando yo siempre tuve halagos para ella en televisión, pero el viernes dije eso de los fast passs porque no era la realidad de la mayoría de peruanos y ¡plop! Se picó”, complementó la presentadora de ‘América Hoy”, agregó en sus redes sociales.

Recordemos que Natalie Vértiz habló sobre los comentarios que tuvo Ethel Pozo en torno a las declaraciones de su esposo.

“Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast past. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa”, dijo en su momento Vértiz.