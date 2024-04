Ayer, miércoles 3 de abril, una lamentable noticia sacudió la escena folclórica peruana: el fallecimiento de Flor Sheyza Quispe Sucapuca, mejor conocida en el mundo artístico como ‘Muñequita Milly’ a los 23 años de edad. Ella se había sometido a una lipoescultura el último 27 de marzo con el Dr. Fong, sin embargo, sufrió complicaciones que la llevaron a este fatídico desenlace. Ahora, poco a poco se van descubriendo mayores detalles del incidente que ayudan a esclarecer la situación alrededor de estas intervenciones quirúrgicas.

¿Cuánto pagó ‘Muñequita Milly’ por la liposucción con el Dr. Fong?

Durante el programa de Magaly TV La Firme de ayer, la presentadora compartió el informe policial del suceso. Después de todo, el padre y manager de la cantante folclórica ya había presentado una denuncia contra el doctor Victor Barriga Fong por el delito de homicidio culposo. Lo que señalan es que habría ocasionado la muerte de la joven debido a una negligencia médica por su parte.

Además, el reporte de la demanda también incluye nuevas informaciones sobre el incidente, como el precio que ‘Muñequita Milly’ pagó para atenderse con el Dr. Fong. “Según este reporte, 30 mil soles le pagaron (al Dr. Fong) para que le realizara dicha cirugía”, comentó Magaly Medina. “Creo que cantidad suficiente como para que... así le hayan pagado 10 mil o 15 mil, un médico tiene el deber de cuidar por la vida de su paciente, de no someterla a riesgos innecesarios y más aún si esta paciente se quejaba de dolores”.

La presentadora continuó compartiendo las opiniones de otro experto en la materia, quien señaló al programa que a la hora de realizar el procedimiento de liposucción podrían haber perforado el intestino de la paciente con la cánula que introducen en el abdomen para retirar la grasa. “De pronto, alguna maniobra demasiado fuerte ha ingresado al intestino”, refirió Medina.

¿Qué famosas ya habían denunciado al Dr. Fong?

En su deseo por lucir mejor para sus fanáticos, ‘Muñequita Milly’ no investigó al respecto o ignoró que anteriormente otras populares figuras de la escena peruana ya habían denunciado al Dr. Fong por mala praxis. Cinthia Vigil, por ejemplo, se atendió con el Dr. Fong durante 2021. Resulta que durante una intervención el médico le habría inyectado una sustancia nociva en lugar de ácido hialurónico. Asimismo, contó que como consecuencia sufrió de fibrosis interna y que el producto que le fue inyectado se pegó tanto a sus músculos que ya no era posible retirarlo. En su momento también señaló que debido a esta situación su vida no volvería a ser la misma, pues le causó un “daño irreparable”.

Otro caso conocido es el de Sheyla Rojas, quien a inicios del 2022 sufrió una parálisis facial tras someterse a una liposucción de papada con el mismo cirujano. Su cuerpo tuvo una reacción adversa que la hizo inflamarse no solo en la cara, generándole una mala sensación que no le permitió ni siquiera comer adecuadamente. No obstante, en esta ocasión el Dr. Fong se defendió afirmando que la ex chica reality era la única responsable de lo que le estaba sucediendo.

Por último, tenemos el caso más reciente, el de la actriz Maricielo Effio. Hace tan solo unos nueve meses ella acusó al médico de haberle deformado el ombligo y la barriga tras someterse a una abdominoplastía. Aseguró sentirse muy mal psicológicamente, pues ella trabaja con su imagen física y exigió una indemnización. Sin embargo, el Dr. Fong nuevamente se defendió alegando que fue ella misma quien no cumplió con sus recomendaciones de cuidado post intervención quirúrgica.