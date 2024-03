Por qué Genesis Tapia abandonó esta carrera en San Marcos

Genesis Tapia se ha convertido en un personaje popular en la farándula peruana y también polémica por sus diversas relaciones amorosas o como participante en un reality de competencia. Sin embargo, no todo ha sido escándalo en la vida de la modelo ya que hace algún tiempo se preparó académicamente para ingresar a una de las casas de estudios más difíciles para ingresar, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

¿POR QUÉ DEJÓ DE ESTUDIAR GENESIS TAPIA EN LA UNMSM?

Genesis Tapia brindó una entrevista al programa ‘Todos Sanamos’ que conduce Lizbeth Cueva y se transmite a través de YouTube, donde reveló varios pasajes de su vida personal y profesional. Entre ellas contó que desde muy joven tuvo que prepararse muy arduamente para ingresar a la San Marcos ya que quería estudiar Medicina, pues era una carrera que le llamaba mucho la atención.

A pesar que logró alcanzar una vacante en la ‘Decana de América’ para estudiar dicha profesión, ella no pudo continuar con sus estudios a causa de que no tenía dinero suficiente, pues se necesitaba de muchas herramientas que tenían un valor muy alto y era imposible costearlas en aquel momento.

“A mí me gustaba mucho la medicina y yo me preparé en la San Marcos para postular. Ingresé, pero no pude continuar por temas económicos, porque sí, es una universidad nacional, pero en Medicina te piden muchísimo material”, dijo a dicho programa.

De esta manera, la exbailarina de cumbia sostuvo que muy apenada tuvo que dejar sus sueños para luego meterse en el mundo de la cumbia, la cual le generó mucha fama y dinero por lo que pudo cumplir con uno de sus objetivos. “No pude continuar, ahí es donde yo comienzo con la cumbia y a generar muchísimos ingresos”, agregó.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS CARRERAS QUE TIENE LA UNMSM?

Administración Marítima y Portuaria

Administración de la Gastronomía

Escuela Profesional de Marketing

Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo

Lenguas, Traducción e Interpretación

¿QUÉ CARRERAS PROFESIONALES BRINDA LA UNMSM?

Ciencias de la Salud

Ciencia de los alimentos

Enfermería

Farmacia y Bioquímica

Medicina Humana

Medicina veterinaria

Nutrición

Obstetricia

Odontología

Psicología

Psicología organizacional y de la Gestión Humana

Tecnología médica

Toxicología

Ciencias básicas

Ciencias biológicas

Computación científica

Estadística

Física

Genética y biotecnología

Ingeniería mecánica de fluidos

Investigación operativa

Matemática

Microbiología y Parasitología

Ingenierías

Ingeniería agroindustrial

Ingeniería ambiental

Ingeniería biomédica

Ingeniería civil

Ingeniería de minas

Ingeniería de seguridad y salud en el trabajo

Ingeniería de sistemas

Ingeniería de software

Ingeniería de telecomunicaciones

Ingeniería eléctrica

Ingeniería electrónica

Ingeniería geográfica

Ingeniería geológica

Ingeniería industrial

Ingeniería metalúrgica

Ingeniería química

Ingeniería textil y confecciones

Química

Ciencias económicas y de la gestión

Administración

Administración de negocios internacionales

Administración de turismo

Auditoría empresarial y del sector público

Contabilidad

Economía

Economía internacional

Economía pública

Gestión tributaria

Presupuesto y finanzas públicas

Humanidades y Ciencias jurídicas y sociales