¿Por qué Lita Pezo volverá a la Quinta Vergara tras su derrota en Viña el Mar? Esto dijo la cantante

Durante los últimos años, Lita Pezo ha logrado ganarse un nombre en el mundo artístico y llevar su carrera a importantes escenarios demostrando su gran talento que tiene para el canto. Desde muy jovencita tuvo la oportunidad de participar en concursos, como ‘Yo Soy Kids’ y ‘La Voz Perú' cautivando al público con su destreza. Precisamente, hace poco la cantante peruana estuvo concursando en el Festival de Viña del Mar y llegando hasta la final de dicha competencia con puntajes muy altos. A pesar de no ganar, los fans estuvieron muy indignados por los resultados, por lo que Pezo anunció que regresará a la Quinta Vergara tras lo sucedido. Todas los detalles de su presentación en la siguiente nota.

¿QUÉ SE SABE DEL REGRESO DE LITA PEZO A VIÑA DEL MAR?

Tras su arribo al Perú, Lita Pezo brindó una entrevista a CECI Dover VOCAL COACH que se transmite a través de YouTube, donde contó sobre su experiencia en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica, resaltando que le ha servido de mucho para su carrera artística ya que se ha mostrado ante miles de personas no solo de Chile, también en varios países. De esta manera, la cantante reveló a modo de primicia que se presentará una vez más en dicho lugar.

“Probablemente, te digo en primicia, que vuelva a Chile a la Quinta Vergara para abrir el concierto de Sin Bandera. Yo agradecida con todo el público chileno porque uno de mis temores era si el público iba a responder o no. [...] Cuando fue mi primer enfrentamiento en la Quinta Vergara decían el nombre de Perú y la gente aplaudió y eso me lleva a agradecerles”, dijo Pezo. Esta es una gran noticia para ella y el país ya que le permitirá una vez más demostrar su arte musical ante un público chileno que le dio su apoyo durante las galas.

¿QUÉ DIJO LITA PEZO SOBRE SU DERROTA EN VIÑA DEL MAR?

En sus declaraciones para dicho medio, Lita Pezo no dudo en dejar en claro que todos esos días de competencia le ha permitido ganar más experiencia en su carrera como cantante, pese a no llevarse a casa la Gaviota de Plata. Además, se mostró optimista y agradecida con todo el público por el apoyo recibido en el icónico Anfiteatro de Quinta Vergara.

“Amigos lindos, quiero agradecer de todo corazón a todo el apoyo que me han dado hasta el último momento, de verdad, muchísimas gracias. Esto es un concurso y todo puede pasar, es algo que desde muy chiquita ya estoy acostumbrada, pero eso no nos define. Un concurso no ganado, no nos define. Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por mi familia y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio”, sostuvo la peruana muy alegre.