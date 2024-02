Pamela López, quien se encuentra en medio de crecientes especulaciones sobre una posible reconciliación con su esposo, el futbolista Christian Cueva, ha salido al paso para aclarar los rumores, luego de que emprendiera un viaje a Ginebra, Suiza. ¿Qué es lo que dijo en sus redes sociales? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber sobre este tema.

QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE POSIBLE RECONCILIACIÓN CON CHRISTIAN CUEVA

Pamela López emprendió un viaje a Ginebra, Suiza, en medio de especulaciones sobre una posible reconciliación con su esposo, el futbolista Christian Cueva, quien se encontraba en Barcelona recibiendo tratamiento médico por una lesión en la rodilla.

Esta coincidencia generó rumores sobre el estado actual de su relación, especialmente después de que López fuera envuelta en un escándalo de infidelidad protagonizado por Cueva.

Magaly Medina, presentadora del programa ‘Magaly TV La Firme’, expresó su sorpresa por la decisión de López de viajar a Europa, especialmente después de que su equipo le ofreciera apoyo para iniciar el proceso de divorcio.

Sin embargo, López comunicó a Medina su decisión de no ofrecer más declaraciones a su producción, lo que llevó a especulaciones sobre un posible acuerdo entre la pareja.

Ante los rumores de reconciliación, Pamela López utilizó Instagram para desmentir cualquier acercamiento con Christian Cueva, afirmando que su viaje tenía propósitos personales y que estaba destinado a disfrutarlo con una amiga íntima.

Compartió varias publicaciones en la red social para poner fin a las conjeturas sobre su vida personal y el estado de su relación con el jugador de fútbol.

¿POR QUÉ PAMELA LÓPEZ NO CONTINUÓ LOS TRÁMITES DE DIVORCIO CON CHRISTIAN CUEVA?

En el programa del 20 de febrero de 2024 de “Magaly TV La Firme”, Claudia Zumaeta, abogada de Pamela López, comentó que tenía programada una reunión con Pamela López en esta misma fecha para continuar discutiendo los detalles del proceso judicial de separación del futbolista.

“Yo le mando un mensaje. Le dije: ‘En vista que vas a venir al estudio hay que pactar la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder comunicarnos’”, comenta la abogada.

Sin embargo, la letrada se sorprendió cuando López dejó de responder sus comunicaciones y luego se enterara a través de las redes sociales que su clienta había decidido realizar un inesperado viaje a Europa.

“El mensaje (para pactar una reunión) fue dejado en visto. No hubo un gracias, un por el momento no voy a continuar con el proceso o voy a tomarme un espacio porque voy a viajar”, señaló la profesional.

Debido a que no hubo respuesta alguna de su cliente y vio su acción de viajar sin previo aviso, Zumaeta llegó a la conclusión que el trámite de divorcio ya no desarrollaría.

“Tácitamente, ya lo está diciendo. Si no contestas un mensaje, si no respondes o no tienes esa delicadeza de decir por ahora no o muchísimas gracias por el tiempo, ¿no?”, sostuvo la letrada.

QUÉ MÁS DEBES SABER SOBRE EL CASO CHRISTIAN CUEVA

El pasado jueves 1 de febrero, Pamela López, esposa de ‘Cuevita’, remeció a la farándula peruana al anunciar la ruptura de su relación debido a que el futbolista habría cometido una infidelidad con una cantante de cumbia, y días después aseguró que se trataba de Pamela Franco.

Luego de algunas semanas repletas de rumores sobre el romance clandestino que vivieron el futbolista y la cumbiambera, Pamela Franco estuvo presente en el espacio televisivo “Mande Quien Mande”, donde afirmó que tuvo una relación extramatrimonial con el deportista en el año 2018. Posteriormente, Christian Cueva emitió un comunicado confirmando los rumores y pidiendo disculpas por el caso.

Además, en los días posteriores también se habían revelado otros nombres vinculados a presuntas infidelidades del popular ‘Aladino’.