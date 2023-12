Gran sorpresa se llevaron los televidentes del programa “Magaly TV La Firme” el viernes 1 de diciembre, cuando su conductora, Magaly Medina, no salió en vivo en dicha emisión, ya que la producción del canal se vio obligado a emitir el programa pasado 28 de noviembre para llenar el espacio.

A pesar de que la presentadora de televisión había adelantado previamente en sus redes sociales que tal vez no iba a aparecer en el programa del viernes, algunas personas se sorprendieron por su ausencia, ya que no conocían el motivo. En este sentido, a continuación te contamos por qué Magaly Medina no salió en vivo en la emisión del último programa.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO POR EL QUE MAGALY MEDINA NO SALIÓ EN VIVO EN SU ÚLTIMO PROGRAMA?

Horas antes de la emisión del programa del viernes 1 de diciembre, la popular “Urraca” utilizó su cuenta oficial de Instagram para comentarle a sus seguidores que le habían realizado análisis médicos a raíz de una descompensación, según recoge Infobae.

“Me han hecho análisis hoy en la tarde para ver que es lo que tengo, porque tengo un decaimiento general. Arrastro mi cuerpo por donde vaya. No sé como he grabado para redes”, expresó inicialmente en una historia de la red social, donde además comentó que tenía que enlazarse en vivo con el programa argentino LAM, pero no logró llevarlo a cabo debido a que sentía muy mal.

En esta línea, adelantó que si no aparecía en vivo en el primer programa del nuevo mes era debido a que no toleraba los malestares. “No sé cuáles serán los resultados de los análisis y no sé si voy a poder hacer programa en la noche”, reveló la periodista, quien además enfatizó que estaba haciendo un sobreesfuerzo para seguir.

Hasta el momento no se conoce si el próximo lunes 4 de diciembre aparecerá nuevamente a través de las pantallas de televisión.

¿QUÉ DÍAS Y A QUÉ HORA SE EMITE EL PROGRAMA DE ‘MAGALY TV, LA FIRME?

A pesar de su criticable formato televisivo, Magaly Medina se ha ganado la preferencia del televidente peruano que a diario elige ver su programa de lunes a viernes a las 9:50 de la noche por ATV. ‘Magaly TV La Firme’ también se puede seguir en vivo por la página web oficial del canal, para que sus seguidores no se pierdan ningún minuto el programa en vivo.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.