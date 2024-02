El retorno de Magaly Medina a las noches de farándula en Perú, se produjo con la anunciada y exclusiva presentación de un ‘ampay’ que finalmente fue protagonizada, una vez más, por Christian Domínguez. Tras el escándalo originado debido a la confesa infidelidad develada el lunes 29 de enero, el actor y también cantante, brindó declaraciones para “América Hoy” a solas con Ethel Pozo y Janet Barboza, y luego en vivo durante el primer programa del magazine en 2024. Conoce frase por frase, todo lo que dijo y respondió acerca de Pamela Franco, si vio las imágenes junto a ella, Mary Moncada, chats y audios difundidos por una joven chiclayana, y mucho más entorno al tema que es tendencia en redes sociales.

QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE PAMELA FRANCO, CHRISTIAN CUEVA, MARY MONCADA Y OTROS PERSONAJES VINCULADOS A SU ‘AMPAY’ TRAS EL ESCÁNDALO MEDIÁTICO PROVOCADO POR UNA INFIDELIDAD

La vida pública de Christian Domínguez nuevamente quedó expuesta por una traición que finalmente fue confesada a nivel nacional tras la entrevista concedida a “América Hoy”, magazine de canal 4 donde trabajó hasta fines de 2023 y a inicios del presente año le sirvió de espacio para hablar acerca del ‘ampay’ protagonizado junto a Mary Moncada.

Tras la emisión de imágenes reveladoras por parte de “Magaly TV, La Firme”, el líder de “Gran Orquesta Internacional” aceptó dialogar con Ethel Pozo y Janet Barboza el miércoles 31 de enero en una entrevista que terminó siendo difundida 5 días después, precisamente en el primer programa de la temporada.

Inicialmente, un Christian Domínguez notoriamente afligido, reconoció el acto de infidelidad cometido contra Pamela Franco en plena vía pública, indicando que se siente “avergonzado por el acto y miserable por lo que causé”.

Luego, y ante la consulta de las conductoras de “América Hoy” sobre diversas versiones vinculadas al ‘ampay’, el cantante de 40 años dijo que “ni siquiera sospechaba” que era él la persona captada en situaciones comprometedoras, y por ese motivo vio las imágenes “con ella al costado”, y “la única verdad es que estuvimos solos, sufrimos solos, lloramos solos”, reveló enseguida.

En exclusiva, te compartimos más declaraciones expresadas por Christian Domínguez el lunes 5 de febrero también en vivo y en directo, y fragmentos de la entrevista concedida a Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes le realizaron preguntas relacionadas a su forma de actuar, ‘modus operandi’ y la cantidad de veces que ha sido infiel:

- ¿Christian Domínguez inició terapia psicológica tras el ‘ampay’?

“Desde el día 1, 2, lo primero que hice para que me ayudaran fue ir a un psicólogo porque tengo un problema y necesito que lo identifique”

“Recién soy consciente que necesito llevar terapia”

- ¿Christian Domínguez tiene un patrón de comportamiento de infidelidad?

“Definitivamente debo tener tener un rollo estúpido que me hace hacer algo en 2, 3 minutos”

- ¿Christian Domínguez aceptó haber sido infiel más veces?

“Yo me he equivocado más de 2 veces”

“Desde que yo recibo un mensaje o si quieren llamarlo coqueteo, ya estoy equivocándome”

- ¿Christian Domínguez aún ama a Pamela Franco?

“Sí, mi enfermedad no tiene nada que ver con mis sentimientos”

- ¿Cómo califica Christian Domínguez a sus salidas con Mary Moncada?

“Sabía que eso no era una relación, eso era un error constante, era terriblemente eso”

Cabe resaltar con respecto al confeso caso de infidelidad protagonizado por Christian Domínguez, que tras el ‘ampay’ donde si bien no baja de su camioneta, es captado en compañía de Mary Moncada, apareció en escena otra mujer, en esta ocasión llamada Alexa Samamé, joven de 24 años nacida en Chiclayo que, también, confirma haber tenido un affaire con él y posteriormente recibido amenazas.

Por último, el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ reaccionó al tema que vincula a Pamela Franco con Christian Cueva, y una aparente infidelidad cometida por el ex Alianza Lima, manifestando que “no tengo ninguna prueba, ninguna evidencia que me haga sospechar y dudar” de ella.

¿CÓMO REACCIONÓ MARY MONCADA TRAS ESCUCHAR LAS DECLARACIONES DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ EN “AMÉRICA HOY”?

Magaly Medina reapareció en ATV luego de disfrutar de sus vacaciones, y lo hizo destapando el prometido ‘ampay’ donde queda en evidencia un nuevo acto de infidelidad por parte de Christian Domínguez mientras sostenía una relación sentimental con Pamela Franco, y en esta ocasión puntual acompañado por Mary Moncada Caballero.

La mujer de 35 años nacida en Perú, pero radicada en Estados Unidos según información compartida por “Magaly TV, La Firme”, admite haberse encontrado varias veces con el actor y cantante para pasar lo que ella denomina como un ‘Good Time’, y pese a no ser una figura pública o conocida en el mundo de la farándula, estuvo atenta a la forma como fue definida por él en “América Hoy”.

Christian Domínguez calificó a sus encuentros con Mary Moncada como un “error constante”, razón por la cual ella utilizó sus redes sociales para compartir stories a modo de respuesta, brindando precisamente por los “errores” cometidos junto a una copa de champagne, y además en el gimnasio “ignorando todo lo negativo”.

PAMELA FRANCO HABLARÁ POR PRIMERA VEZ SOBRE ‘AMPAY’ PROTAGONIZADO POR CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y MARY MONCADA

Este lunes 12 de febrero, una semana después de la aparición de Christian Domínguez en “América Hoy” y la entrevista concedida a Ethel Pozo y Janet Barboza, “Mande Quien Mande” también vuelve a la programación de canal 4, y lo hará teniendo en su set a Pamela Franco, la ahora expareja del líder de ‘Gran Orquesta Internacional’.

A partir de la 1.40 pm del mencionado día, el Perú conocerá la versión de la artista y bailarina sobre los rumores que la vinculan con Christian Cueva, el sonado ‘ampay’, entre otros temas, a través de la señal abierta, ya que según el video promocional compartido en redes sociales, ella “hablará de todo” y responderá a las preguntas formuladas por María Pía Copello, la ‘Carlota’ y Mario Hart.