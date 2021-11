Este 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos, fue día feriado en el Perú, uno de los últimos que queda este 2021. Y este martes 2 fue día no laborable.

Como se sabe, un feriado es un día en el que no se trabaja y es válido tanto para el sector público como para el sector privado. Mientras que un día no laborable está más orientado al sector público (el privado también se puede acoger), pero las horas no trabajadas tienen que devolverse.

En esta nota te vamos a contar qué otros feriados y días no laborables restan este 2021.

Feriados 2021: ¿cuáles y cuántos días festivos restan?

En noviembre ya no hay más feriados. Tenemos que esperar hasta diciembre, que tiene dos: miércoles 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción y el sábado 25 de diciembre, por Navidad.

En cuanto a los días no laborales, también solo quedan algunos en diciembre. Serán los días viernes 24, lunes 27 y viernes 31.

Feriados y días no laborales en diciembre 2021

Miércoles 8 : Feriado - Día de la Inmaculada Concepción

: Feriado - Día de la Inmaculada Concepción Viernes 24 : Día no laborable

: Día no laborable Sábado 25 : Feriado - Navidad

: Feriado - Navidad Lunes 27 : Día no laborable

: Día no laborable Viernes 31: Día no laborable

