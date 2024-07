En un encuentro entre Racing Club y Boca Juniors por la Liga Profesional de Argentina en 2022, Carlos Zambrano, defensor de la selección peruana, fue noticia por haber salido a disputar el segundo tiempo con evidentes moretones en el rostro. Luego, se supo que, tras una fuerte discusión con Darío Benedetto, delantero del cuadro xeneize, ambos se fueron a los golpes en el vestuario. Y, si bien ya pasó bastante tiempo, Luis Advíncula, quien presenció dicha trifulca, contó pormenores de lo qué sucedió en ese momento.

Luis Advíncula reveló cómo fue y quién ganó la famosa pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto: “Le tocó perder”

El ‘Rayo’ fue entrevistado en la última edición de ‘Enfocados’, el podcast que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Es entonces cuando fue consultado sobre dicha pelea. El exSporting Cristal reveló que el ‘Kaiser’ fue el que se llevó la peor parte.

“Perdió...Pero se lo regalaron así de gratis. Lo que pasa es que Benedetto iba adelante y giró y le pegó un guantazo. No se lo esperaba Carlos (Zambrano)”, dijo Advíncula en ‘Enfocados’.

¿Qué le dijo Advíncula a Zambrano tras su pelea con Benedetto?

Luego, el lateral derecho de Boca agregó: “Cuando las aguas se enfríaron... Yo le dije: ‘¿te vas a quedar así?’. Carlos sabe que se le salta la cadena, pero iba a ser un problema que lo busque para pelear a Benedetto. Él actuó bien”.

¿Cómo es la relación de Luis Advíncula con Juan Román Riquelme?

Advíncula se presentó en el programa La Lengua, el cual se transmite por YouTube. Es en este espacio en donde el futbolista fue consultado sobre qué tan fluida es la comunicación con Riquelme. “Es una relación de respeto mutuo. Es uno de los pocos hombres que me inhibe. Hablar con él es muy complicado. (...)”, dijo en primera instancia el exCristal.

Luego, el exJuan Aurich añadió: “Él me trató muy bien desde el minuto uno. Antes de llegar me habló con respeto porque yo estaba jugando la final de ascenso y me dijo: ‘Tranquilo, hablamos luego de la final’. Entonces, yo estoy muy contento ahí”.

Erick Delgado a Jefferson Farfán por ‘Enfocados’: “No hay que pasarse de la línea, ya peca de soberbio”

Erick Delgado criticó el podcast “Enfocados” de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, destacando que no está de acuerdo con la práctica de enfrentar a exfutbolistas mediante preguntas comparativas sobre quién es mejor. Según Delgado, estas preguntas generan una competencia innecesaria entre colegas que han tenido carreras distintas, lo cual no considera apropiado en el ámbito del fútbol.

Delgado también expresó su descontento con la revelación de secretos de vestuario en el podcast, argumentando que estos detalles deberían mantenerse privados. Señaló que compartir estas anécdotas puede exponer información que el público no necesita saber, y que tradicionalmente, los futbolistas han mantenido ciertos códigos de confidencialidad sobre lo que ocurre en el camerino.

A pesar de sus críticas, Delgado reconoció el éxito del podcast, atribuyéndolo a la personalidad carismática de Farfán. Sin embargo, advirtió que Farfán a veces puede cruzar la línea hacia la soberbia, y enfatizó la importancia de mantener el respeto y la integridad al tratar con sus colegas. Delgado concluyó subrayando la necesidad de preservar ciertos códigos de conducta y respeto dentro del mundo del fútbol.