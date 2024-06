Así respondió Luis Advíncula cuando le consultaron si es hincha de Alianza o Sporting Cristal

Una vez más, Jefferson Farfán sigue generando de que hablar con sus invitados que se presentan en su programa digital. El ‘10 de la calle’ lanzó un avance por medio de las redes sociales de lo que será una entretenida entrevista con Luis Advíncula que decidió contar de una vez por todas el equipo del cual es hincha, generando polémica entre los aficionados. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO LUIS ADVÍNCULA SOBRE SU AFICIÓN POR ALIANZA LIMA O SPORTING CRISTAL?

Luis Advíncula estuvo como invitado en el programa “Enfocados” que se transmite mediante YouTube para hablar un poco sobre su vida íntima y profesional en el fútbol. Durante el avance del podcast, Roberto Guizasola, no desaprovechó la oportunidad para preguntar al defensa de la selección peruana si es hincha de Alianza Lima o Sporting Cristal, generando risas entre los asistentes.

“Yo he dicho que de chiquito fui simpatizante de Alianza, toda mi familia es chinchana y casi todos eran hincha de Alianza”, dijo Advíncula. A lo que el popular ‘Cucurucho’ insistió mencionándole si le gustaría jugar en el club íntimo. “Hincha de Alianza, no, no, no; hincha de Cristal”, respondió el ‘Rayo’.

Como se recuerda, hace unos meses, el defensa de Boca Juniors declaró para el espacio de Jesús Alzamora donde resaltó la ayuda que recibió del cuadro celeste cuando no pasaba por un buen momento. “Ha habido varios compañeros que se han ido de lengua, pero yo jamás he dicho eso abiertamente. No voy a mentir, de niño era simpatizante de Alianza, porque toda mi familia es hincha de Alianza, pero yo llegué a Cristal y me trataron de una manera que nadie me trató, yo llegué anémico y me ayudaron”, contó.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL RETIRO DE LUIS ADVÍNCULA DEL FÚTBOL?

Luis Advíncula brindó una entrevista al programa de Horacio Zimmermann que se transmite a través de YouTube, en la cual tocó varios aspectos de su vida privada y profesional. El defensor de la selección peruana se consideró un jugador veterano para el fútbol, por lo que siempre está en la mente la posibilidad de retirarse del campo de juego en su debido momento.

“Tengo 34 años, ya pasé a ser un jugador veterano, entre comillas. Para la vida, estoy joven; pero para el fútbol ya paso a ser casi un jugador veterano. Uno tiene que pensar que cada vez está más cerca. El tiempo lo decidirá, pero sé que cada vez está más cerca”, explicó al programa de Horacio Zimmermann desde Buenos Aires, Argentina.