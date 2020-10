El delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula manifestó su deseo de jugar por la selección peruana y ya inició sus trámites para obtener el DNI. Con el documento que lo acredita como peruano, el jugador del Benevento de la Serie A de Italia quedará habilitado para ser convocado por Ricardo Gareca.

El entrenador dará a conocer la lista de convocados para la fecha doble de noviembre este viernes 30. No se sabe si llamará a Lapadula por dos motivos. 1) No está claro cuándo se resolverán los trámites y 2) Tampoco sabemos que Gareca lo tiene en sus planes o no. Aunque, con respecto al segundo punto, lo más probable es que sí. Si no es convocado este viernes, lo veremos recién en la fecha doble de marzo.

Suponiendo que sea convocado, ¿Sería el delantero peruano con mayor valor de mercado? Para comprobarlo acudimos a la página web especializada en economía deportiva Transfermarkt. Según la plataforma, Gianluca Lapadula tiene un valor de mercado de 5 millones de euros. Aunque este no ha sido su valor más alto. Cuando lo contrató el AC Milan, la web le dio un valor de 8 millones de euros.

¿Y los delanteros peruanos que más conocemos? ¿Cuál es su valor de mercado? Empecemos por el más importante: Paolo Guerrero. El actual delantero del Internacional de Porto Alegre tiene un valor de mercado de 3 millones de euros. Su valor más alto (6 millones de euros) fue en el 2012/2013, cuando pasó del Hamburgo al Corinthians de Brasil.

Jefferson Farfán, por su parte, tiene un valor de mercado actual bastante bajo y eso se debe a que está sin equipo. Transfermarkt le da un valor de 500 mil euros. Pero cuando estaba en Lokomotiv, su valor era 3 millones de euros. Ahora, el valor más alto de Jefferson fue cuando pasó al Schalke 04: 14 millones de euros.

En el caso de Raúl Ruidíaz, su valor de mercado siempre ha estado en alza. Empezó valiendo 300 mil euros, pasó a 800 mil cuando estuvo en México y ahora, en Seattle Sounders de la MLS, donde es estrella, su valor de mercado asciende a 5 millones de euros.

Por último, si consideramos a André Carrillo un delantero, el jugador del Al Hilal tiene un valor de mercado de 8 millones de euros. Pero su valor más alto fue en su mejor momento con el Sporting de Lisboa. En el 2015, cuando tenía 24 años, su valor era de 12 millones de euros.

