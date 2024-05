La repentina salida de Ducelia Echevarría de Panamericana ha generado un revuelo entre sus seguidores y la audiencia del programa ‘Todo Se Filtra’, dejando interrogantes sobre los motivos detrás de su partida. En una reciente historia la ex chica reality se pronunció al respecto y aclaró por qué tuvo que retirarse de los reflectores. En la siguiente nota te contaremos qué es lo que dijo, entre otros datos sobre el tema.

¿POR QUÉ SALIÓ DUCELIA ECHEVARRÍA DE PANAMERICANA?

Ducelia Echevarría utilizó sus redes sociales para abordar su ausencia en el programa ‘Todo Se Filtra’ de Panamericana, tras ser cuestionada por sus seguidores sobre su partida de la cadena televisiva.

La modelo compartió detalles de sus recientes viajes y aseguró que su salida de la televisión fue una decisión positiva.

“Lindo estar fuera mucho tiempo, desconectada de todo... analizando el porqué de todo y reorganizando todo, para que todo siga su curso”, explicó la ex chica reality en una de sus historias de Instagram.

Como se recuerda, no es la primera vez que Ducelia se ausenta de un programa, ya que también se despidió de ‘Préndete’ a finales de marzo, generando especulaciones sobre la posible llegada de Christian Domínguez al programa.

Fue así que reapareció como conductora en ‘Todo Se Filtra’ junto a Kurt Villavicencio, expresando su gratitud hacia la producción y su compromiso de permanecer en el programa para opinar sobre la farándula.

¿CÓMO FUE LA EMOTIVA CONFESIÓN DE DUCELIA ECHEVARRÍA ACERCA DEL MOTIVO POR EL CUAL SU TONO DE VOZ CAMBIÓ POR COMPLETO?

La belleza y capacidad para desenvolverse en varios ámbitos o escenarios son algunos de los atributos demostrados por Ducelia Echevarría en la televisión peruana, quien más allá de su experiencia en el modelaje, alcanzó notoriedad en la pantalla chica por participar en realities de competencia, y también por el timbre de una voz que la hizo sufrir mucho, según reveló recientemente.

Aunque admite que es un tema superado, le reconoció a Omar Ruiz de Somocurcio en “Esquina del Var”, que “yo fui víctima de un tema bastante delicado el cual no me gusta hablar”.

“Sí tuve una transformación de voz por el tema de los anabólicos”, confesó entre lágrimas Ducelia Echevarría luego de mencionar a su hija de apenas 8 años, y agradecerle a Dios porque “nació bien”, con buena salud.

Visiblemente afectada por el recuerdo de aquella mala experiencia, y evitando señalar a la persona responsable del marcado cambio, resaltó en “La Esquina del Var” que “yo sé lo que he logrado hasta ahorita, lo que he hecho con mucho esfuerzo, y lo he hecho solamente sacando a mi hija adelante”, no sin antes expresar que consideraba oportuno revelarlo tal cual.

¿CÓMO FUERON LOS INICIOS DE DUCELIA ECHEVARRÍA EN LA TELEVISIÓN PERUANA?

En otro ángulo de la entrevista concedida a Omar Ruiz de Somocurcio, Ducelia Echevarría contó detalles acerca de su infancia, estudios, posterior embarazo, y su rumoreado ingreso a la televisión peruana de la mano de Ney Guerrero.

“Me molesta y me incomoda que a veces la gente tergiverse”, manifestó la exintegrante de “Esto Es Guerra”, quien profundizó acerca del mismo, indicando que ella incursiona en la pantalla chica gracias a “Elizabeth Márquez, una voleibolista de Ica, yo la entrenaba a ella ... (y un día me dice) qué tal si ingresas a ‘Combate’”.

Ya habiendo superado el casting para formar parte del reality de competencia, es que conoce a Ney Guerrero, ya que “él iba al programa” e incluso “cuando tenía una lesión me apoyó muchísimo”, terminó confesando una Ducelia Echevarría cuyo camino en las pasarelas la llevó hasta a participar en el Miss Perú 2014.