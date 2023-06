A través de sus redes sociales, la reconocida presentadora peruana Gisela Valcárcel anunció que tomará un descanso de la conducción televisiva durante el resto del año, aunque aseguró que no abandonará por completo el medio. ¿Qué es lo que dijo específicamente la famosa conductora de América Televisión? En esta nota te contaremos todo lo que debes conocer al respecto.

CUÁL FUE EL MENSAJE QUE GISELA VALCÁRCEL DEJÓ A SUS SEGUIDORES

En un emotivo mensaje compartido con sus seguidores, Gisela Valcárcel reveló que esta decisión ha sido tomada tras meses de reflexión y que busca explorar otras actividades sin dejar de lado su pasión por la televisión. Aclara que no estará frente a las cámaras, pero continuará involucrada en el ámbito televisivo de alguna forma.

“Quiero contarles algo que he venido guardando desde hace ya varios meses y no encontraba el momento exacto para decirles. Este año no haré televisión, es decir, no estaré frente a cámaras. No dejo la televisión, porque uno nunca deja lo que ama, no estaré al frente”, expresó Gisela Valcárcel, quien también es gerente de GV Producciones.

La reconocida presentadora aprovechó la ocasión para agradecer a su público, que durante años la ha acompañado en sus programas, especialmente en los realities de canto y baile que la han caracterizado. Rememoró el inicio de esa etapa, hace 15 años, cuando decidió apostar por formatos diferentes.

“Desde que llegó a mi vida ‘Bailando por un Sueño’ hasta hoy, han pasado 15 años, ¿pueden creerlo? Había conducido también por 15 años ‘Aló Gisela’, pero un día dije: ¿Por qué no hacer algo distinto? ¿Por qué no conocer al público que está en las noches? Y ustedes me dijeron: ‘entra, entra con el show cada sábado a mi vida’, y así lo he hecho, así he sentido cada fin de semana”, compartió Valcárcel.

La noticia de su pausa temporal en la conducción generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron su apoyo y destacaron la importancia de su presencia en la televisión peruana a lo largo de los años.

QUIÉN ES GISELA VALCÁRCEL

Conocida como “La Señito” y considerada una de las figuras más influyentes en la televisión peruana, Gisela Valcárcel ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Nacida el 26 de enero de 1962 en Lima, Perú, Gisela Valcárcel es una empresaria y presentadora de televisión de renombre.

Desde una temprana edad, Gisela Valcárcel demostró su pasión por el entretenimiento. Creció en Sebastián Barranca, en el distrito de La Victoria, donde organizaba y participaba en eventos locales mientras estudiaba en el colegio Teresa González de Fanning. Sin embargo, su camino hacia el éxito no fue fácil.

A los 17 años, Valcárcel se convirtió en madre soltera de una niña llamada Ethel. Determinada a salir adelante, trabajó como secretaria en una compañía de autos durante el día y se desempeñaba como extra en espectáculos en el Café Teatro por las noches. Su perseverancia la llevó a debutar en la televisión con el programa “Te mato Fortunato”.

En 1985, Valcárcel vivió un romance con el exfutbolista y empresario Enrique Casaretto. Sin embargo, su relación fue objeto de críticas debido a la diferencia de edad entre ambos, lo que llevó a su separación después de un año y medio.

En busca de nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo, Gisela Valcárcel decidió viajar a México para estudiar actuación y locución. Su regreso al Perú marcó otro capítulo en su vida personal cuando contrajo matrimonio con el futbolista Roberto Martínez Vera-Tudela en 1995. La boda, que generó una gran expectativa en la farándula peruana, se convirtió en el evento del año y alcanzó altos niveles de audiencia televisiva. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin en 1998, después de tres años.

En medio de su divorcio, Gisela Valcárcel embarcó en una búsqueda espiritual y viajó a la India, donde tuvo la oportunidad de reunirse con líderes religiosos como Sai Baba y Deepak Chopra. Esta experiencia enriquecedora le brindó una nueva perspectiva de vida.

A lo largo de su carrera, Valcárcel se ha enfrentado a diversas controversias mediáticas. En 1999, entabló un juicio por difamación contra la periodista Magaly Medina, quien afirmó que Gisela Valcárcel consumía drogas. El resultado fue favorable para Valcárcel, y Medina fue condenada a tres años de prisión condicional.

En marzo de 2001, Gisela se vio envuelta en un escándalo político cuando apareció en un video junto a Vladimiro Montesinos y José Francisco Crousillat en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Este incidente ocurrió durante los problemas que enfrentaba el gobierno del entonces presidente peruano, Alberto Fujimori.

A pesar de los desafíos y controversias, Gisela Valcárcel se convirtió en una celebridad amada y respetada en Perú. Su simpatía y carisma la llevaron a ser reconocida como una de las conductoras de televisión más exitosas del país. En 2005, publicó su autobiografía titulada “Mi nombre es Gisela”, donde compartió su historia personal y reveló fotografías inéditas.

Desde su primer programa de concursos titulado “Aló Gisela” en 1987, Valcárcel ha continuado su éxito en la televisión. Destacó por su participación en el programa de baile “El Gran Show”, el cual se convirtió en un éxito rotundo.

A pesar de sus altibajos en el amor y los desafíos en su carrera, Gisela Valcárcel se ha consolidado como una figura emblemática en la televisión peruana, dejando una huella duradera en la industria del entretenimiento y siendo un ejemplo de perseverancia y superación personal.