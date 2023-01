La gala de los Globos de Oro 2023 estuvo llena de emociones, siendo el momento más emotivo del evento el reencuentro entre el actor survietnamita-estadounidense Ke Huy Quan y el director de cine Steven Spielberg.

El exitoso cineasta fue el encargado de darle una oportunidad en la actuación a Huy Quan en la pantalla gigante cuando solo era un niño. Fue la película “Indiana Jones y el Templo de la Perdición” la que hizo debutar al actor y la que lo puso en el mejor momento de su carrera.

39 años después de esa cinta, el intérprete vuelve a tener los focos sobre él tras obtener el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto por la película “Everything Everywhere All at Once”.

Tras recibir el premio, tal y como recoge El Colombiano, Ke Huy Quan sorprendió dedicándole unas palabras de agradecimiento a Spielberg por haberle brindado su primer papel en el cine cuando apenas tenía 12 años.

“Me criaron para que nunca olvidara de dónde vengo, y para recordar siempre quién me dio mi primera oportunidad. Estoy muy feliz de ver a Steven Spielberg aquí esta noche. Gracias, Steven”, dijo Huy Quan con la voz entrecortada por la emoción.

El actor continuó hablando sobre lo que fue carrera tras actuar en Indiana Jones. “Cuando comencé mi carrera como actor infantil en ‘Indiana Jones y el Templo de la Perdición’, me sentí muy afortunado de haber sido seleccionado”, dijo.

“Pero durante tantos años tuve miedo de no tener nada más que ofrecer (al público). No importaba lo que hiciera, nunca superaría lo que logré cuando era niño”, dijo el actor a quien se le cortó la voz y tuvo que hacer una pausa porque el sentimiento lo invadió.

Como se sabe, Huy Quan no tuvo participaciones en películas taquilleras después de Indiana Jones, por lo que llegó a pensar que su papel en la famosa franquicia fue lo mejor de su carrera y solo así lo recordarían siempre. Incluso llegó a pensar que solo tuvo suerte de principiante y nada más.

Cuando pudo continuar, dijo: “Afortunadamente, más de 30 años después, dos hombres volvieron a pensar en mí; ellos recordaron a ese niño y me dieron la oportunidad de intentarlo de nuevo”.

Los hombres a los que hace referencia son Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los directores de “Everything Everywhere All at Once”, película que le valió el Globo de Oro, el segundo premio más importante de la industria después de los Óscar.