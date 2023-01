La histórica gala de los Globos de Oro 2023 tuvo presencia, connotación, y participación latinoamericana con la nominación a mejor película en idioma no inglés. “Argentina, 1985″, dirigida por Santiago Mitre, y protagonizada por “uno de los mejores actores del mundo”, hizo historia en el Beverly Hilton al ganar su primera estatuilla dorada, y encaminarse a ser considerada en los Premios Oscar. El actor protagónico de la película de drama con tintes políticos con vasta experiencia en el cine, Ricardo Darín, estuvo presente en la alfombra roja del evento organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), y en esta nota haremos un repaso por lo mejor de sus actuaciones.

LOS MEJORES FILMS PROTAGÓNICOS DE RICARDO DARÍN

A fines de 1960, el también productor y director de cine argentino nacido en Buenos Aires que cumplirá 66 años el 16 de enero, inició su brillante carrera actoral que lo ha llevado a ser partícipe en más de 40 películas, y nominado a los Premios Goya, Cóndor de Plata, y Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La consagración de Ricardo Darín en los Globos de Oro 2023 con “Argentina, 1985″ recuerda aquellos papeles protagónicos en películas como “El Secreto de sus Ojos” de 2009 premiada como la mejor película de habla no inglesa por los Oscar, “El Hijo de la Novia” de 2001, y “Relatos Salvajes” de 2014, también, nominadas por la prestigiosa Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense.

Por orden cronológico, repasemos las películas más importantes que protagonizó el galardonado actor argentino en base a un listado realizado por Star+, plataforma de streaming que emite sus actuaciones para Latinoamérica:

- NUEVE REINAS

La película del 2000 dirigida por Fabián Bielinsky es una de las producciones cinematográficas más resaltantes de la destacada carrera de Ricardo Darín.

El ganador del Globo de Oro 2023 con “Argentina, 1985″ interpreta a Marcos, uno de los 2 estafadores que se ve involucrado en un negocio multimillonario junto a Juan desarrollado por Gastón Pauls.

- EL HIJO DE LA NOVIA

Rafael Belvedere de 42 años, y divorciado, es el personaje a quien interpreta Ricardo Darín en este film que relata la historia de un hombre que pasa las 24 horas del día en el restaurante heredado de su padre, y sufre un ataque al corazón.

Casi sin amistades, sin tiempo para su hija, y novia, y con su madre en un geriátrico producto de un Alzheimer, Rafael se plantea si todo su esfuerzo laboral justifica su alejamiento de las personas que más quiere.

- EL SECRETO DE SUS OJOS

Ricardo Darín ganó mayor reconocimiento y notoriedad cuando su protagonismo como “Benjamín Esposito” hizo eco en los Oscar, y se llevó el premio a la mejor película extranjera del 2010, y además recibió otras condecoraciones en los Premios Ariel y Goya.

Benjamín es un oficial de justicia recientemente retirado que se plantea descubrir al culpable de una violación y posterior asesinato de una joven, para lo cual decide escribir una novela sobre el hecho poniéndose en contacto con el viudo llamado Ricardo Morales, y recibiendo ayuda de su amigo Pablo Sandoval, papel interpretado por Guillermo Francella.

- RELATOS SALVAJES

En el 2014, Ricardo Darín actuó para este film que entre el 2015 y 2016 recibió varias distinciones nacionales e internacionales.

La película que dura 119 minutos consta de 6 episodios titulados como “Hasta que la muerte nos separe”, “Bombita”, “El más fuerte”, entre otros, donde se mezcla la intriga, la comedia, la violencia y el drama.

¿QUÉ DIJO RICARDO DARÍN TRAS GANAR LOS GLOBOS DE ORO 2023 CON “ARGENTINA, 1985″?

El único premio latinoamericano obtenido en los 80 aniversario de la ceremonia hollywoodense organizada por la HFPA, se lo llevó “Argentina, 1985″ por encima del Close belga, All Quiet on the Western Front alemán, Decision to Leave surcoreana, y RRR de La India.

Argentina, 1985 wins the award for Best Non-English Language Motion Picture. #GoldenGlobes pic.twitter.com/Okx8JbLxXt — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

Luego de tamaña distinción en los Globos de Oro 2023 del 10 de enero, Ricardo Darín muy emocionado agradeció junto a Santiago Mitre con unas palabras en español.

“Para toda la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría”, manifestó el actor argentino en un instante que ha sido criticado porque mientras se expresaba, se escuchaba más fuerte la música instrumental del evento como si estuviera despidiéndolo.