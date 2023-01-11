Los Golden Globes 2023 se realizaron con gran expectativa y reunieron a diversas estrellas del cine y la televisión en el Beverly Hilton de Los Ángeles, donde se dio a conocer a los ganadores de la noche.
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Para esta ceremonia, los presentadores de la primera ronda de los premios serán el director Quentin Tarantino y las actrices Ana de Armas y Jamie Lee Curtis, así lo confirmó la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).
Aunque esta temporada de premios han surgido varias apuestas favoritas, Everything Everywhere All at Once, Top Gun: Maverick, Elvis y Tár en el ámbito cinematográfico, y películas como The White Lotus, Abbott Elementary, The Bear y Better Call Saul en el televisivo, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood es impredecible.
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LISTA COMPLETA DE GANADORES DE LOS GLOBOS DE ORO 2023
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once - GANADOR
- Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin
- Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin
- Brad Pitt, Babylon
- Eddie Redmayne, The Good Nurse
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda Forever - GANADORA
- Kerry Condon, The Banshees of Inisherin
- Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once
- Dolly De Leon, Triangle of Sadness
- Carey Mulligan, She Said
MEJOR INTERPRETACIÓN DE UN ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN DE COMEDIA MUSICAL O DRAMA
- Tyler James Williams, Abbott Elementary - GANADOR
- John Lithgow, The Old Man
- Jonathan Pryce, The Crown
- John Turturro, Severance
- Henry Winkler, Barry
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL EN UNA PELÍCULA
- Justin Hurwitz, Babylon - GANADOR
- Carter Burwell, The Banshees of Inisherin
- Alexandre Desplat, Pinocchio de Guillermo del Toro
- Hildur Gudnadóttir, Women Talking
- John Williams, The Fabelmans
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL EN UNA PELÍCULA
- ‘Naatu Naatu,’ Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj (RRR) - GANADORA
- ‘Carolina’, Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)
- ‘Ciao Papa’, Alexandre Desplat, Guillermo del Toro, Roeban Katz (Pinocho, de Guillermo del Toro)
- ‘Hold My Hand’, Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice (Top Gun: Maverick)
- “Lift Me Up,” Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson (Black Panther: Wakanda Forever)
MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA
- Avatar: The Shape of Water - GANADORA
- Elvis
- Los Fabelman
- Tár
- Top Gun Maverick
MEJOR ACTRIZ EN UNA PELÍCULA DRAMÁTICA
- Cate Blanchett, Tár - GANADORA
- Olivia Colman, El imperio de la luz
- Viola Davis, The Woman King
- Ana de Armas, Blonde
- Michelle Williams, The Fabelmans
MEJOR ACTOR EN UNA PELÍCULA DRAMÁTICA
- Austin Butler, Elvis - GANADOR
- Brendan Fraser, The Whale
- Hugh Jackman, El hijo
- Bill Nighy, Vivir
- Jeremy Pope, La inspección
MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA
- The Banshees of Inisherin - GANADORA
- Babylon
- Everything Everywhere All at Once
- Glass Onion: A Knives Out Mystery
- Triángulo de tristeza
MEJOR ACTRIZ EN UNA PELÍCULA MUSICAL O DE COMEDIA
- Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once - GANADORA
- Lesley Manville, Mrs. Harris Goes to Paris
- Margot Robbie, Babylon
- Anya Taylor-Joy, The Menu
- Emma Thompson, Good Luck to You, Leo Grande
MEJOR ACTOR EN UNA PELÍCULA MUSICAL O DE COMEDIA
- Colin Farrell, The Banshees of Inisherin - GANADOR
- Diego Calva, Babylon
- Daniel Craig, Glass Onion: A Knives Out Mystery
- Adam Driver, White Noise
- Ralph Fiennes, The Menu
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
- Pinocho, de Guillermo del Toro. - GANADORA
- Inu-Oh
- Marcel la concha con zapatos
- El Gato con Botas El último deseo
- Turning Red
MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA
- Argentina, 1985 (Argentina) - GANADORA
- All Quiet on the Western Front (Alemania)
- Close (Bélgica)
- Decision to Leave (Corea del Sur)
- RRR (India)
MEJOR DIRECTOR
- Steven Spielberg, The Fabelmans - GANADOR
- James Cameron, Avatar: La forma del agua
- Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once
- Baz Luhrmann, Elvis
- Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin
MEJOR GUIÓN
- Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin - GANADOR
- Todd Field, Tár
- Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once
- Sarah Polley, Women Talking
- Steven Spielberg, Tony Kushner, The Fabelmans
MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN - DRAMA
- The House of Dragon - GANADORA
- Better Call Saul
- The Crown
- Ozark
- Severance
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - DRAMA
- Zendaya, Euphoria - GANADORA
- Emma D’Arcy, The House of Dragon
- Laura Linney, Ozark
- Imelda Staunton, The Crown
- Hilary Swank, Alaska Daily
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - DRAMA
- Kevin Costner, Yellowstone - GANADOR
- Jeff Bridges, The Old Man
- Diego Luna, Andor
- Bob Odenkirk, Better Call Saul
- Adam Scott, Severance
MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA
- Abbott Elementary - GANADORA
- The Bear
- Hacks
- Only Murders In A Building
- Merlina
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA
- Quinta Brunson, Abbott Elementary - GANADORA
- Kaley Cuoco, La azafata
- Selena Gomez, Only Murders In A Building
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA
- Jeremy Allen White, The Bear - GANADOR
- Donald Glover, Atlanta
- Bill Hader, Barry
- Steve Martin, Only Murders In A Building
- Martin Short, Only Murders In A Building
MEJOR SERIE LIMITADA DE TELEVISIÓN, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
- The White Lotus - GANADORA
- Black Bird
- Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- The Dropout
- Pam & Tommy
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
- Amanda Seyfried, The Dropout - GANADORA
- Jessica Chastain, George and Tammy
- Julia Garner, Inventing Anna
- Lily James, Pam & Tommy
- Julia Roberts, Gaslit
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE LIMITADA, UNA SERIE ANTOLÓGICA O UNA PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
- Evan Peters, Dahmer - Monster: La historia de Jeffrey Dahmer - GANADOR
- Taron Egerton, Black Bird
- Colin Firth, The Staircase
- Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven
- Sebastian Stan, Pam & Tommy
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA DE TELEVISIÓN
- Jennifer Coolidge, The White Lotus - GANADORA
- Claire Danes, Fleishman Is in Trouble
- Daisy Edgar-Jones, Under the Banner of Heaven
- Niecy Nash, Dahmer - Monster: La historia de Jeffrey Dahmer
- Aubrey Plaza, The White Lotus
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
- Paul Walter Hauser, Black Bird - GANADOR
- F. Murray Abraham, The White Lotus
- Domhnall Gleeson, El paciente
- Richard Jenkins, Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer
- Seth Rogen, Pam & Tommy
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN DE COMEDIA MUSICAL O DRAMA
- Julia Garner, Ozark - GANADORA
- Elizabeth Debicki, The Crown
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary