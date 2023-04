Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures ya saben lo que es triunfar en taquilla con el enfrentamiento entre los dos monstruos más famosos de la historia del cine, y planean volver a lograrlo en 2024 con “Godzilla x Kong: The New Empire”, secuela de la exitosa “Godzilla vs Kong”.

La próxima cinta ha revelado recientemente un misterioso primer teaser oficial que revela lo que les espera a los dos titanes legendarios y, como detalle principal, su fecha de estreno en cines: 15 de marzo del próximo año.

Como se recuerda, la lucha de Godzilla y Kong fue un enorme evento de la cultura pop puesto que enfrentaba a los titanes cinematográficos más populares del cine en una colosal batalla en la pantalla grande.

Ahora parece que unirán fuerzas para enfrentarse a alguien en particular. La principal prueba radica en el título de la cinta. En la primera entrega aparecía el término “vs.”, ahora se muestra la letra “x”, lo que sugiere que colaborarán juntos.

“Godzilla x Kong: The New Empire” será la última entrega de la serie de películas denominada MonsterVerse y estará dirigida por Adam Wingard y escrita por Simon Barrett.

Hasta el momento, el MonsterVerse ha acumulado cerca de 2 mil millones de dólares en la taquilla mundial.

¿DE QUÉ TRATARÁ “GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE?

La sinopsis oficial del filme señala lo siguiente: “Esta última entrada en la franquicia Monsterverse sigue el enfrentamiento explosivo de Godzilla vs. Kong con una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia, y nuestra propia.”

“La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Skull Island y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre”, concluye.

Dicho esto, “Godzilla x Kong: The New Empire” promete transportar a las audiencias a las profundidades inexploradas de un mundo nuevo de monstruos novedosos e increíbles.

¿QUIÉNES ACTUARÁN EN LA SECUELA?

De acuerdo con Espinof, el largometraje verá el regreso de varios nombres famosos:

Rebecca Hall como la Dra. Ilene Andrews

como la Dra. Ilene Andrews Brian Tyree Henry como Bernie Hayes

como Bernie Hayes Kaylee Hottle como Jia.

Asimismo, también contará con nuevos miembros en el reparto, como Dan Stevens, Fala Chen y Rachel House.

¿DÓNDE VER “GODZILLA VS. KONG”?

Si aún no has visto el filme de 2021, te contamos que “Godzilla vs. Kong” está disponible en streaming en el catálogo de HBO Max, Prime Vídeo y DGO.

También se puede alquilar en Movistar Play, así como en Claro Vídeo y Google Play por 12.90 soles y 18 soles, respectivamente. Si deseas comprar la cinta, puedes hacerlo por AppleTV+ a 47.90 soles y por Google Play a 54 soles.