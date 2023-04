Uno de los mejores actores de la industria del cine, Johnny Depp, participó de una película llamada “Jeanne du Barry”, algo que ha emocionado a sus más cariñosos seguidores quienes se preguntan cómo luce el artista tras el mediático juicio que enfrentó contra Amber Heard. En esta nota te mostramos aquello a través de los nuevos pósters de la mencionada cinta.

ASÍ LUCE JOHNNY DEPP EN LOS NUEVOS PÓSTERS DE SU MÁS RECIENTE PELÍCULA

Luego del tan comentado escándalo mediático que protagonizaron Johnny Depp y Amber Heard en una serie de juicios que fue seguida por diversos medios de comunicación, resultaba difícil creer que alguno de los dos volvería a formar parte de algún proyecto cinematográfico.

En hora buena, Johnny Depp es uno de los principales personajes de una película llamada “Jeanne du Barry”.

Jeanne du Barry es una próxima película biográfica francesa escrita y dirigida por Maïwenn y protagonizada por Johnny Depp, Maïwenn, Pierre Richard y Noémie Lvovsky. La cinta se estrenará, como película de apertura en el Festival de Cine de Cannes de 2023, el 16 de mayo de 2023, además está previsto que se estrene en cines en Francia el mismo día por Le Pacte, antes de su estreno en streaming quince meses después en Netflix también en Francia.

La sinopsis de esta película dice:

Jeanne, una joven de clase trabajadora hambrienta de cultura y placer, usa su inteligencia y encanto para subir los peldaños de la escala social uno por uno. Se convierte en la favorita del rey Luis XV que, desconociendo su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida. Se enamoran perdidamente y, contra todo decoro y etiqueta, Jeanne se muda a Versalles, donde su llegada escandaliza a la corte.

Siendo Johnny Depp una reconocida figura del cine, y tras el escándalo mediático, poco o nada se sabía de él a pesar de su popularidad. En tal sentido los nuevos pósters de esta película muestran cómo luce el actor.

Así luce Johnny Depp en los nuevos pósters de “Jeanne du Barry”, su más reciente película:

Admirez les affiches de Jeanne du Barry, le nouveau film de Maïwenn en ouverture du 76ème festival de Cannes 😍



Au cinéma le 16 mai avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory et India Hair.@Festival_Cannes pic.twitter.com/yuhetSp35R — Le Pacte (@Le_Pacte) April 13, 2023

DATOS QUE DEBES CONOCER SOBRE JOHNNY DEPP

Johnny Depp es un actor, productor de cine y músico estadounidense que ha sido nominado en tres ocasiones al Óscar y recibió un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un César.

Johnny Depp comenzó su carrera en la película de terror A Nightmare on Elm Street de 1984 como Glen Lantz, una de las víctimas de Freddy Krueger. Dos años después, tuvo un papel de reparto en Platoon dirigido por Oliver Stone. Su papel de Tom Hanson en la serie de televisión 21 Jump Street lo convirtió en un ídolo adolescente.

Mientras trabajaba en esta serie, Johnny Depp actuó en la película Edward Scissorhands, que le valió su primera nominación al Globo de Oro y reconocimiento por parte de la crítica. Posteriormente protagonizó la mayoría de las películas en las que trabajó, entre ellas Sleepy Hollow (1999), Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) y sus respectivas secuelas, Charlie y la fábrica de chocolate (2005), Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2008), Alicia en el país de las maravillas (2010) y su secuela Alicia a través del espejo (2016), Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016) y su secuela Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald (2018), entre otras.

Parte de las colaboraciones más reconocidas de Johnny Depp fueron con el director Tim Burton, con el que participó en nueve películas: Edward Scissorhands (1990), Ed Wood (1994), Sleepy Hollow (1999), Charlie y la fábrica de chocolate (2005),5 Corpse Bride (2005), Sweeney Todd (2007), Alicia en el país de las maravillas (2010) y Sombras tenebrosas (2012) y Alicia a través del espejo (2016).

Las películas más taquilleras de Johnny Depp han sido la saga Piratas del Caribe con más de 3,9 mil millones de dólares, seguida de Alicia en el país de las maravillas con unos ingresos mundiales de 1.024 millones, Charlie y la fábrica de chocolate con 474 millones y The Tourist con 278 millones en todo el mundo.

La revista Vanity Fair ubicó a Johnny Depp en la segunda posición en la lista de «Las cuarenta celebridades de Hollywood con más ganancias a lo largo de 2010», con ingresos estimados en 100 millones de dólares.

En 2003 y 2009, Johnny Depp fue elegido como el hombre vivo más sexy del mundo por la revista estadounidense People.