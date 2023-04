Un nuevo éxito musical es el del Grupo Frontera en colaboración con Bad Bunny cuyo nombre es Unx100to, un peculiar nombre que ha llamado demasiado la atención por el significado que esconde. En esta nota te contaremos todo lo que debes saber respecto a este sencillo que ha generado una ola de comentarios en la opinión pública a través de las redes sociales, entre otros datos que debes conocer sobre el portorriqueño.

QUÉ SIGNIFICA LA LETRA DE CANCIÓN ENTRE GRUPO FRONTERA Y BAD BUNNY

El nuevo sencillo que salió a la luz entre el Grupo Frontera y el famoso cantante Bad Bunny llamado “Unx100to” viene siendo todo un éxito en las principales plataformas de música.

Así mismo, ha llamado mucho la atención el nombre de esta canción. Pues si bien “Unx100to” al ser leído hace referencia a 1%, el significado va más allá de lo que se espera y eso se puede traducir en la letra de la canción.

Medios de comunicación especializados en música han analizado la letra de esta canción y señalan que esta hace referencia al desamor ya que una persona bajo los efectos del tequila se cuestiona si hablarle a su ex pareja o no, según se puede entender por la letra.

Esta es la letra de “Unx100to”:

Me queda 1%

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa’ qué te miento?

Eso de que me vieron feliz no es cierto

Ya nada me hace reír

Solo cuando veo las fotos

Y los vídeos que tengo de ti

Salí con otra para olvidarte

Y tenía el perfume que te gusta a ti

Prendo para irme a dormir

Porque duermo mejor si sueño que estás aquí

Si supieras que te escribí

No he mandado los mensajes, siguen todos ahí

¡Guau!

Qué mucho me ha costa’o

Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado

Borracho, viendo tus fotos

Me duele ver que tú sí has mejorado

No tienes días grises

Ya no te duelen las cicatrices

Y yo pensando si decirte que

Me queda 1%

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa’ qué te miento?

Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto (ey)

Hace tiempo no pensaba en ti

Borracho, a tu Insta, me metí

Baby, ya yo sé, que a ti te va bien

Que de mí tú no quieres saber, ey, ey, ey, ey

Viviendo en un infierno que yo mismo incendié

Jugando contigo como si fuese el die’

Siento que ya no estoy en tu corazón

Ahora estoy en tus pie’

Rogándote

En el tequila, ahogándome

Los muchacho’ están invitándome a salir

La paso bien, pero siempre termino extrañándote

En el tequila, ahogándome, ey

Las morritas texteándome, ey

Que dónde es la peda hoy, pero

Me queda 1%

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa’ qué te miento?

Eso de que me vieron feliz no es cierto, ey

Y esto es Grupo Frontera

Y el compa Bad Bunny

Este es el video de “Unx100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny:

DATOS CURIOSOS SOBRE BAD BUNNY

Según el medio de comunicación Univision, estos serían algunos de los aspectos más desconocidos de Bad Bunny: