A pesar de que pertenecen a distintas generaciones, tanto Grupo 5, como Corazón Serrano, son dos de las agrupaciones de cumbia originarias del Perú que se mantienen vigentes. Sin embargo, existen muchos otros grupos peruanos que podrían ser mucho más conocidos. Así pues, la inteligencia artificial intentó responder esta pregunta y su respuesta podría sorprender a más de uno por no ser lo que la mayoría creería.

Curiosamente, ambas agrupaciones tienen su origen en el norte del país. Para ser más específicos, Grupo 5 surgió en Lambayeque, mientras que Corazón Serrano se originó en Piura. Eso sí, ambas nacieron en momentos distintos. Mientras que el primer grupo se fundó el 31 de enero de 1973, para la creación del segundo tuvieron que pasar dos décadas, hasta el 24 de febrero de 1993.

Ambas sobrevivieron al paso del tiempo y a diversos cambios dentro de sus integrantes. De esta forma, en pleno 2024 mantienen a sus seguidores cantando y bailando sus mejores temas, ya sea en celebraciones o en multitudinarios conciertos.

¿Cuál es el grupo de cumbia peruano más conocido en el mundo?

No obstante, existen muchos otros grupos de cumbia peruana que, aunque quizás hoy no sean tan populares dentro de su país natal, podrían ser mucho más reconocidas a un nivel mundial. Así pues, para la inteligencia artificial de Chat GPT, la agrupación que todo mundo conoce no es ni Grupo 5 ni Corazón Serrano, sino Los Mirlos.

Esta agrupación surgió casi al mismo momento que el Grupo 5, también en 1973, aunque en Moyobamba, San Martín. De acuerdo con la IA, Los Mirlos han obtenido un mayor reconocimiento a nivel internacional gracias a sus múltiples giras en diversos países. Incluso hoy en día es una de las pocas agrupaciones peruanas que sigue asistiendo a festivales o incluso dando sus propios conciertos fuera del Perú.

Los Mirlos es el grupo de cumbia peruano más conocido en el mundo para la inteligencia artificial. Foto: Facebook.

¿Cuál es la historia de Los Mirlos?

Los Mirlos se funda en 1973 por iniciativa de Jorge Rodríguez, uno de los miembros fundadores que hasta ahora se mantiene en la banda como cantante. Cabe mencionar que anteriormente conformaban un grupo llamado Los Saetas, pero decidieron cambiar su nombre en honor a la ave amazónica homónima. A partir de la década de los 80 iniciaron un proceso de internacionalización que pronto los llevaría a ser conocidos fuera del Perú.

Canciones como Sonido Amazónico o La Danza de Los Mirlos llegaron a hacerse bastante conocidas en diversos países de Latinoamérica y de todo el mundo. En México, por ejemplo, La Danza de Los Mirlos es bastante popular y se le suele conocer de manera coloquial como la ‘Cumbia de los Pajaritos’. Debido a ello, el público mexicano es uno de los que más acude a sus presentaciones internacionales y en más de una ocasión han sido invitados en festivales dentro de dicho país.

Entre otros de sus éxitos se encuentran temas como La Danza del Petrolero, Eres Mentirosa o Sabor a Selva. Todas estas canciones que se cantan y bailan en pleno 2024 dentro y fuera del Perú hacen que probablemente la inteligencia artificial tenga razón y, si bien existen agrupaciones de cumbia que son mucho más populares en el país, Los Mirlos tengan una mayor popularidad cuando nos referimos al mundo entero.