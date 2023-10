El domingo 8 de octubre de 2023 en Perú se conmemoró el Combate de Angamos a través de la celebración del único feriado nacional regulado por ley en este mes. Con respecto a esta efemérides, el Gobierno decretó que para este año, dicha fecha esté acompañada por el lunes 9 como día no laborable dirigido principalmente para el sector público, y con ciertas especificaciones para el ámbito privado. Teniendo en cuenta este último detalle, conoce si habrá clases presenciales en colegios del país y qué dice el Ministerio de Educación (Minedu) al respecto.

DÍA NO LABORABLE: ¿EL 9 DE OCTUBRE HABRÁ CLASES EN COLEGIOS DEL PERÚ SEGÚN EL MINEDU?

La lista de efemérides convertidas en feriados nacionales para los trabajadores que se desempeñan tanto en el sector público como privado peruano, tuvo un nuevo episodio el domingo 8 de octubre por el Combate de Angamos, y un día después, continuará con el goce de un día calificado por el Gobierno como no laborable que pone en duda la apertura de establecimientos y las clases presenciales en colegios del país.

A través de la promulgación del Decreto Supremo N° 151 refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Estado estableció que 7 sean las veces adicionales en las cuales sobre todo los trabajadores de municipalidades, por ejemplo, y uno durante el mes de enero de 2024, figuren con la aprobación para que puedan disfrutar de este beneficio.

Considerando que la norma fue promulgada y destinada principalmente al sector público, y si bien el Gobierno aún no se pronuncia formalmente sobre la injerencia de los días no laborables en las clases de instituciones educativas, es importante resaltar que los colegios estatales al estar conformados por profesores, auxiliares y directores de dicho ámbito gubernamental, no abrirán sus puertas para el alumnado y las horas lectivas pasarán a ser pedagógicas durante el lunes 9 de octubre.

Por ejemplo, y en línea con el desarrollo académico, la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) confirmó que los docentes podrán “realizar sus clases de modo virtual durante este día a fin de cumplir el sílabo, previa coordinación con sus alumnos”.

Teniendo en cuenta la confusión que puede generar este tema sobre el cumplimiento del único día no laborable correspondiente al mes de octubre, la titular del Minedu manifestó durante su participación en la ceremonia de entrega de Palmas Magisteriales, que el “... lunes 9 es día no laborable y la mayoría de colegios privados estarán de vacaciones”.

¿QUÉ DETERMINA EL DECRETO SUPREMO 151 SOBRE EL DÍA NO LABORABLE DEL 9 DE OCTUBRE DE 2023 PARA EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO?

Con la finalidad de dinamizar la economía, impulsar la práctica del turismo e incentivar los viajes intra e interregionales, la norma publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de diciembre de 2022, contempla que los trabajadores del sector público gocen de un nuevo fin de semana largo hasta el lunes 9 de octubre en virtud a la efemérides por el Combate de Angamos celebrado el domingo 8.

Sin embargo, la ley que establece el día no laborable compensable en favor de las instituciones públicas en Perú, también plantea, mediante un artículo vigente, que las personas pertenecientes al ámbito laboral privado puedan adecuarse a lo estipulado, pero cumpliendo con cada una de las consideraciones y especificaciones detalladas para su correcta ejecución y aprovechamiento.

El artículo 4 del Decreto Supremo 151 indica con precisión que los centros de trabajo de este tipo de sector laboral están facultados para otorgar un descanso recuperativo válido por el lunes 9 de octubre de 2023, siempre y cuando exista un acuerdo directo entre el empleador y el trabajador solicitante.

Como parte del trato, ambas partes deberán resolver la forma en la que se hará efectiva la recuperación de horas, y la decisión quedará a cargo del empleador si no hubiera acuerdo consensuado.

Cabe resaltar, que a diferencia del sector privado, los trabajadores y servidos públicos deben acogerse de manera obligatoria a la medida regida en el Decreto Supremo 151 para disfrutar del fin de semana que arrancó el sábado 7 de octubre.

LUNES 9 DE OCTUBRE: CUMPLIMIENTO DEL DÍA NO LABORABLE DEL MES DE OCTUBRE EN PERÚ SEGÚN DECRETO SUPREMO 151

- ARTÍCULO 2 :

Las horas que no se laboraron el 09/10 deben ser recuperadas a partir del día siguiente considerado como hábil luego de culminado el día no laborable, y por un tiempo estimado de “10 días inmediatos posteriores”.

Si consideramos que este sábado 7 significó el inicio de otro puente festivo en Perú, la compensación aplicará de la siguiente forma:

Recuperación de 1 hora laboral diaria aproximada y comprendida entre el martes 10/10 y el viernes 13, del 16 al 20, y finalizará el lunes 23 de octubre

- ARTÍCULO 4 :

Previo acuerdo directo con el empleador, el trabajador del centro de labores podrá gozar y descansar el día no laborable por el Combate de Angamos, y recuperar las horas según lo establezca la misma persona responsable de haber otorgado el permiso.

Cabe resaltar, que si no existiera conformidad entre ambas partes ante la solicitud del interesado, finalmente “decidirá el empleador”.

PRÓXIMOS Y ÚLTIMOS FERIADOS NACIONALES CON DÍAS NO LABORABLES 2023 EN PERÚ LUEGO DE LA FESTIVIDAD POR EL COMBATE DE ANGAMOS

Día no laborable: JUEVES 7 DE DICIEMBRE

- Inmaculada Concepción / 8 de diciembre

- Navidad / 25 de diciembre