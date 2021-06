Este martes llegó a Latinoamérica la esperada plataforma de streaming HBO Max. Dotada de un amplio catálogo de series y películas, este servicio entra a competir con Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre otros que llevan tiempo en el continente.

Entre su variedad de contenidos, uno de sus mayores ganchos son las películas de acción propias de DC Cómics. Dentro de esta lista, sus mayores apuestas son “El corte de Zack Snyder de Justice League” y las películas de “Wonder Woman”, en especial su segunda entrega.

HBO Max ha llegado a nuestro continente sabiendo que tiene la valla alta frente a sus competidores. Por ello, en conferencia de prensa, aseguraron que uno de sus objetivos será llegar a “todos los públicos” y saldrán con una promoción de 3 dólares al mes.

¿Qué películas de DC tiene HBO Max?

Wonder Woman (2017)

Wonder Woman 1984 (2021)

Suicide Squad (2016)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

The Dark Knight Rises (2013)

Batman Begins (2005)

Green Lantern (2011)

The Lego Batman Movie (2017)

Películas del universo animado de DC

Batman, Batman Returns, Batman Forever y Batman y Robin.

El corte de Zack Snyder de Justice League (2021)

Joker (2019)

Shazam! (2019)

Aquaman (2018)

¿Qué sucedió con las series de DC?

La llegada de este gigante a Latinoamérica no ha sido del todo satisfactoria, varias producciones aún no han sido habilitadas en la plataforma. Entre las ausentes destacan las series animadas de DC: “Batman: The Animated Series” (1992), “Superman: The Animated Series” (1997) y “Justice League Unlimited” (2005).

HBO Max no ha emitido ningún comunicado respecto a la falta de estos contenidos, ni tampoco ha dado su versión a los medios. Posiblemente se trate de futuros estrenos, que se irán viendo en los próximos meses.

