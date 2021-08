Ibai Llanos , conocido streamer español, llegó a la casa de Lionel Messi acompañado de Sergio Agüero y sorprendió a todos. Dicha anécdota fue relatada por el mismo español, lo que arrancó distinto tipo de reacciones por parte de sus seguidores en las redes sociales. A continuación, te contamos los detalles de esta divertida historia.

Todo empezó el día que se conocieron el ‘Kun’ y Llanos. Lo que comenzó con una partida de Among Us, finalizó con una amistad que ha dado que hablar, pues no todos los días sucede algo así entre dos personalidades de mundos laborales distintos.

Horas antes de que la ‘Pulga’ llorara y se despidiera de la hinchada azulgrana en conferencia de prensa, el creador vasco tuvo la oportunidad de conocerlo en persona y tomarse una fotografía con él. El mismo Ibai Llanos lo contó en vivo a través de su canal de Twitch.

“Estaba en la casa de Messi, ¡y no lo sabía todavía! Bajo dos escaleras... Messi, Jordi Alba y Busquets y yo: ‘Espérate un segundo que me está dando un infarto’. Veo a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con unos pantalones de los Chicago Bulls. El Kun se empieza a partir la polla”, narraba Llanos.

Como se esperaba, el relato de Ibai provocó memes, risas, felicitaciones y millones de mensajes que expresaban sorpresa. El streamer español fue tendencia y esta vez no por jugar algún videojuego.

