México está de luto. A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó este lunes el fallecimiento de su socio Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y del cantante Joan Sebastián, quien también perdió la vida en 2015.

Julián Figueroa: ¿cómo se comunicó su muerte?

“A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, señala la mencionada publicación de la ANDI en la que se no se hace referencia al motivo de su muerte.

De acuerdo a la información brindada por Gustavo Adolfo Infante, periodista especializado en espectáculos, el joven no habría estado pasando un buen momento a nivel emocional. Incluso, el hombre de prensa señala que estuvo padeciendo depresión.

Julián Figueroa murió: ¿cuál fue el sentido mensaje que publicó en su último post en Instagram

Irónicamente, el último post de Instagram que hizo Figueroa estuvo relacionado al fallecimiento de su padre. Tras cumplirse 8 años de su partida, el cantante y actor le hizo un emotivo homenaje.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va”, dice la publicación de Julián.

Asimismo, el mensaje prosigue: “Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁAl demonio con los Grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”.

Julián Figueroa: de qué murió

Maribel Guardia, la madre de Julián, por medio de un sentido mensaje, confirmó en su cuenta de Instagram que su hijo falleció a causa de un infarto.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.”, escribió Maribel.





