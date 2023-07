El actor mexicano Carlos Villagrán, conocido a nivel mundial por dar vida a Kiko en el ‘Chavo del 8′ ya se encuentra en el Perú para presentar su temporada circense por Fiestas Patrias.

El artista fue interceptado por la prensa a su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde se animó a dar algunas palabras.

En esta nota te contaremos todo lo que dijo el popular artista y lo que se sabe de su temporada circense.

¿Qué dijo Carlos Villagrán a su llegada al Perú?

El artista de 79 años volvió al Perú luego de 3 años y expresó su alegría de estar nuevamente en el país e incluso se animó a bromear sobre las constantes despedidas que ha hecho del mundo artístico.

“Estoy contento de estar en Lima. He venido cantidad de veces. La primera vez que vine, yo dije que me iba a despedir de ustedes y luego la gente no quiso y me volví a despedir. Ahora es la décima vez que me voy a despedir jajaja y creo que es la última”, señaló entre risas.

“Vuelvo con mucho orgullo y con mucha alegría... Yo sé que el público peruano es lindo y sé que nos veremos en Megaplaza de Independencia”, agregó.

¿Hasta cuando estará el circo de Kiko?

El artista mexicano volverá a ponerse el traje del marinerito para presentarse en el Mega Circus, el cual estará ubicado en el Centro Comercial Mega Plaza, en Independencia.

El espectáculo del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños se presentará desde el 27 de julio hasta el 13 de agosto.

VIDEO RECOMENDADO Carlos Villagrán realiza nuevos destapes