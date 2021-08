El curioso caso de un niño británico de 12 años ha causado asombro en el ciberespacio luego de conocerse que, producto de su diagnóstico de “fobia a la comida”, ha sobrevivido alimentándose a base de pan blanco y yogures. Se llama Ashton Fisher y esta es su historia.

Según los explicado por el psicólogo especialista en desórdenes alimenticios que sigue el caso del pequeño Ashton, este sufre del denominado Trastorno de Evitación y Restricción de la Ingesta de Alimentos, (ARFID, por sus siglas en inglés). Sin duda un caso singular.

Sus padres cuentan que, desde los dos años, pegaba llantos e incluso sufría ataques de pánico cuando se le acercaba algún otro alimento que no sea pan de la marca Warburtons y yogures Munch Bunch sabor a fresa. Una posible explicación, para su madre, es un “reflujo” que tuvo cuando era bebé.

Según ella y su marido, James, siempre han estado preocupados por la situación de su menor: “No ha recibido ninguno de los nutrientes que necesita porque físicamente no era capaz de comer nada más, ya que tenía horribles ataques de pánico”, explica Cara Fisher para ‘Cater News’.

Aunque esta fobia ha sido causante de algunas restricciones en la vida familiar y social del pequeño Ashton, su cambio de la primaria a la secundaria habría significado un punto de quiebre en cuanto a su estilo de vida. Atrás quedarían perderse algunas cenas familiares o fiestas de cumpleaños de sus amigos.

“Hasta hace poco, Ashton ha estado bien porque pensaba que era normal”, señala su madre. “Pero sus compañeros de la escuela secundaria se han dado cuenta de que no come y se ha vuelto incómodo para él. No quiere ser diferente”, agrega sobre la convivencia entre su hijo y su entorno.

Para su buena fortuna, Felix Economakis, especialista en trastornos selectivos, se ha cruzado en su vida y lo ha ayudado a incluir, de a pocos, más alimentos en su dieta. Las sesiones psicológicas que ha llevado, Ashton ahora es capaz de devorar desde un filete de carne, un sándwich de jamón, hasta Pringles y Nuggets de McDonald.

