Cómo celebrará su cumpleaños Wendy Guevara: es un día después de la final de “La Casa de los Famosos México”

Al parecer se viene un festejo por todo lo alto debido al cumpleaños de Wendy Guevara, que continúa ganándose el cariño de todo su público, en la cual siempre la apoyan en todas sus peticiones. De esta manera, la influencer mexicana pidió como regalo de onomástico celebrarlo junto al ‘Team infierno’ en ‘La Casa de los Famosos México’.

¿CÓMO CELEBRARÁ WENDY GUEVARA SU CUMPLEAÑOS?

Este sábado 12 de agosto es el cumpleaños número 30 de Wendy Guevara y la final de “La Casa de los Famosos México” se llevará a cabo al siguiente día, por lo que Wendy no podrá celebrar su onomástico con sus familiares y amigos. Por ello, su amiga Evelyn Hernández viene preparando una gran fiesta con invitados especiales.

Poncho, Nicola, Wendy, Mayer y Emilio Marcos irán a la Final de La casa de los famosos, México. (Twirrer)

Según reveló Evelyn a través de sus redes sociales, ya se encuentran organizando la fiesta de cumpleaños de Wendy Guevara. El evento se realizaría en los próximos días luego de la final del reality mexicano. Además, cuenta con una gran lista de invitados como Paty Cantú, Antonieta Mayer, Nicola Porcella, La Barby Juárez, Marie Claire Harp, entre otros.

¿QUÉ DIJO WENDY GUEVARA SOBRE SU CUMPLEAÑOS?

Wendy Guevara compartió con sus compañeros de ‘La Casa de los Famoso México’, cómo se sentía al saber que en estos días cumplirá 30 años de vida. En una conversación con Sergio Mayer y Emilio Osorio, Wendy se mostró emocionada y nerviosa a la vez, ya que será la primera vez que lo pasará en un reality en vivo.

“El sábado 30 años de morra, 30 años de mujer (...) me siento rara de cumplir 30 años, se escucha raro no, como la de ‘Si tuviera 30′, ay no, como la película (...) Sí siento, siento los treinta como wow, porque 28 y 29 yo decía ‘estoy chavilla’, pero no me siento vieja, sino que siento que ya debo de empezar a madurar, yo voy a ser cómo siempre soy” dijo Wendy.

Asimismo, no dudo en decir que se siente bien y orgullosa de lo que ha conseguido a su edad, como contar con su camioneta y su casa. “A mis treinta que voy a cumplir me siento orgullosa porque digo bueno, no he terminado de comprar mi casa, ya la compré, nunca me imaginé, para lo que viví yo, nunca lo imaginé “, sostuvo.

“Hace dos años que me fui a vivir sola, yo no sabía pagar un recibo de agua, de luz, ahora entiendo como mi papá decía “apaguen las luces” (...) y ahora yo veo los focos prendidos y digo porqué ching%$% está el foco prendido”, agregó.