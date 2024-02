Jung Hoseok conocido en el mundo artístico como J-Hope de BTS cumplió 30 años este 18 de febrero del 2024. El idol de K-pop nacido en Ilgok-dong, Gwangju, en Corea del Sur se encuentra actualmente cursando el servicio militar, requisito obligatorio para todo ciudadano de su país. Por esta razón, no pudo celebrar su cumpleaños a lo grande como otros años que realiza vídeos, vlogs, presentaciones, entrevistas u otro tipo de comunicación activa con los fanáticos. Lo cierto es que si bien no ha estado de manera presencial y constante, ha dado una sorpresa con el lanzamiento de un nuevo material, hecho que su fanaticada celebra.

Hobi envía tierna carta a ARMY por motivo de su cumpleaños

J-Hope se hizo presente en su día especial y estuvo respondiendo mensajes de Army a través de WeVerse. Tras ello, realizó un post especial en el que agradecía el amor y apoyo de los fans. A continuación, podrás leerlo completo:

“¡ARMY! Aquí, Hoseok

¡Esto es realmente fascinante! Mi cumpleaños finalmente ha llegado. Pensé que mi cumpleaños no llegaría mientras estuviera en el servicio militar pero ya es 18 de febrero jajajaja y ¿saben qué significa eso? Que el tiempo pasa jajaja

Lo siento, pero no puedo creer que sea mi cumpleaños, es fascinante ya que el tiempo me parecía un poco lejano. De todos modos, este es mi primer y último cumpleaños que pasaré como soldado.

He estado sintiendo su increíble amor y apoyo estos días, jeje. He estado escuchando sobre todo lo que hacen, por gente cercana a mí, y por haberlo visto yo mismo y es por eso que puedo ver el apoyo y amor detrás de los eventos que han organizado y me siento orgulloso como si estuviera en la cima del mundo.

Todo esto es gracias a Army ¿cierto? Quiero que sepan que siempre estan en mi mente y mi corazón. No importa la situación siempre han sido en lo que me he enfocado. Son una parte importnte que nunca olvidé mientras trabajaba durante más de 10 años.

Aunque siempre lo digo, nunca será suficiente. ¡¡Muchas gracias, por hacerte fan de nosotros (BTS) y por ser fan de J-Hope también!! Los quiero mucho. Gracias a army tampoco me sentí solo en este cumpleaños.

Pronto dejaré el servicio militar y podré saludarlos de una manera más divertida. ¡Gracias!”

Hobi agradecer al army por su constante amor y apoyo | Foto: captura weverse

Por otro lado, esta foto de Hobi celebrando su cumpleaños en las instalaciones del servicio militar ha dado la vuelta al mundo:

Hobi recibe su cumpleaños número 30 en el Ejército

El rapero compartió un carrusel de fotos en su cuenta oficial de Instragram:

J-Hope anuncia nuevo documental ‘Hope on the street’

El cumpleaños de J-Hope vino con un gran anuncio ya que BigHitMusic informó del lanzamiento de un nuevo documental llamado ‘Hope on the street’.

¿Cuándo estrena ‘Hope on the street’?

BigHitMusic informó del nuevo documental a través de un teaser oficial en el podemos ver prácticas de baile de Hobi y distintas tomas a lo largo de su carrera en solitario. Según el teaser, ‘Hope on the street’ estrenaría en marzo del 2024.

Teaser de Hope on the street

Mira aquí el avance:

La divertida respuesta de J-Hope al saludo de Jin por su cumpleaños

Como sabemos este 18 de febrero Hobi celebró su cumpleaños número 30 y Jin se hizo presente con su saludo en weverse: “Feliz cumpleaños, Hope”. A ello, el popular rapero respondió “Gracias, Sargento Jin” haciendo un divertido énfasis en la relación actual de jerarquía que llevan dentro del Ejército.

Jin saluda a J-Hope por su cumpleaños | Foto: captura Weverse

¿Cuánto tiempo dura el servicio militar en Corea del Sur?

El alistamiento militar en Corea del Sur 18 meses, en caso no cumplas con las condiciones adecuadas para servir en el Ejército, se procede realizar labores como trabajador público como es el caso de Suga, quien servirá a su patria por un periodo de 21 meses.

¿Cuándo finaliza J-Hope el servicio militar?

J-Hope ingresó al Ejército un 18 de abril de 2023, convirtiéndose en el segundo miembro en enlistarse luego de Jin y estaría finalizando el servicio militar el 18 de octubre del 2024. Así fue el ingreso de ‘Hobi’ al ejército:

¿Cuándo vuelve BTS del servicio militar?

Según lo señalado por BigHitMusic, BTS regresará para algún punto del 2025, ya que; deberán cumplir con el servicio militar de 18 meses y en el caso de Suga como trabajor público es de 21 meses.

BTS: Fechas de ingreso y salida del servicio militar

Seok Jin se enlistó al ejército el 12 de diciembre del 2022 y se le daría de baja el 12 de junio del 2024

Jung Hoseok (J-Hope) se enlistó al ejército el 18 de abril del 2023 y se le daría de baja el 17 de octubre del 2024

Suga se enlistará al ejército el 22 de septiembre del 2023 y se le daría de baja el 21 de junio del 2025

RM y V se enlistaron el 10 de diciembre del 2023 y se les daría de baja el 10 de junio del 2025

Jimin y Jungkook se enlistaron el 12 de diciembre del 2023 y se les daría de baja el 12 de junio del 2025