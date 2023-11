Jeon Jungkook de BTS está próximo a estrenar su primer álbum en solitario. El integrante de la boyband coreana ha programado una serie de presentaciones de promocionar su nuevo estreno. Hace un par de días se soltó un avance de su tracklist, nombre y melodías de las 11 canciones que componen el álbum ‘Golden’. Para todos los amantes del K-pop y armys, en la siguiente nota les compartimos todo sobre el lanzamiento del álbum.

¿Cuándo y a qué hora estrena Golden?

‘Golden’ será estrenará el viernes 3 de noviembre del 2023 a las 1pm (horario local de Corea del Sur ). A continuación, te compartimos los distintos horarios:

País Fecha y hora México, El Salvador, Nicaragua y Honduras 2 de noviembre - 10 pm Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 2 de noviembre - 11 pm Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Paraguay 2 de noviembre - 12 am Argentina, Chile, Brasil y Uruguay 3 de noviembre - 1 am España 3 de noviembre - 6 am

Adelanto de Golden de Jung Kook de BTS:

El álbum ‘Golden’ contiene 11 canciones, incluidos sus exitosos singles ‘Seven’ y ‘3D’. Revisa aquí el adelanto del álbum y la previa musical del tracklist:

Como puedes visualizar en el vídeo, nos muestran una serie de puestas en escenas acompañadas de las melodías y su tracklist. Podemos escuchar singles ya conocidos como ‘Seven’ y ‘3D’ y otras exclusivas como ‘Closer to you’, ‘Standing next to you’ ‘Yes or No’ y muchas más.

Tracklist oficial de Golden:

Según informó BigHit Music, Golden contiene 11 canciones, incluidos sus los singles ‘Seven’ y ‘3D’. Dentro del disco tiene colaboraciones ya conocidas como Jack Harlow, Latto, y otras que no se esperaban como DJ Snake, Major Lazer, Ed Sheeran y Shawn Mendes. Lee aquí el tracklist oficial:

3D ft Jack Harlow

Seven ft Latto (Explicit version)

Yes or No

Please don’t change ft DJ Snake

Somebody

Shot glass of tears

Closer to you ft. Major Lazer

Standing next to you

Hate you

Too sad to dance

Seven ft. Latto (clean version)

Jungkook EN VIVO en Golden Live on Stage: cuándo y a qué hora seguir el show

El Golden Live On Stage tendrá lugar el 20 de noviembre a las 8pm (KST) en la Jangchung Arena en Seúl (Corea del Sur). Asistir físicamente no será la única manera de presenciar el concierto, ya que se transmitirá en vivo. La transmisión estará disponible para todos fans que tengan la membresía army a través de weverse y para quienes hayan comprado en la tienda oficial weverse shop.

Si resides en algún otro país que no sea Corea del Sur, consulta el horario adecuado:

Países Fecha y horario México, El Salvador y Guatemala 21 de noviembre 5 am Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia 21 de noviembre 6 am Argentina, Uruguay y Brasil 21 de noviembre 7 am España 20 de noviembre 1pm

MV oficial de Seven

MV oficial de 3D