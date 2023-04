¿Por qué se le dice Luna Rosa a la Luna llena de abril 2023? | Esto significa

La luna llena de abril de 2023 o también llamada Luna Rosa, pudo ser vista desde la noche del miércoles 5 de abril hasta la madrugada del jueves 6 de abril en diferentes partes del mundo, siempre y cuando el cielo haya estado despejado. Esta brillante fase del ciclo lunar es el primer fenómeno astronómico del mes.

SIGNIFICADO DE LA LUNA ROSA O LUNA LLENA DE ABRIL 2023

El nombre de este evento se origina de la tradición de los nativos americanos y se le atribuye a la floración de una planta nativa de América del Norte conocida como musgo rosa o Phlox subulata, que suele florecer en tonos rosados en toda la primavera u otoño para nuestro hemisferio.

Phlox subulata, la planta que florece en concordancia con el evento de la Luna Rosa.

Asimismo, en otras partes del mundo, también se conoce a la superluna de abril como “Luna de la hierba germinada”, “del huevo” o “de los peces”. Por lo tanto, este es el primer plenilunio luego del equinoccio de primavera que sucedió el pasado 21 de marzo.

Entonces, es importante recordar que el color de la Luna podrá verse blanco, gris o en algunas ocasiones, amarillo, naranja o rojizo, principalmente cuando se encuentra cerca del horizonte.

¿CÓMO PERJUDICARÁ LA LUNA ROSA DE ABRIL EN LOS SIGNOS ZODIACALES?

Al igual que otras Lunas Llenas, este evento astronómico tendrá un especial efecto sobre los signos del zodiaco y su compatibilidad. En efecto, su influjo se verá perjudicado también por el equinoccio de primavera, por lo que puede traer más cambios de lo usual.

Esta vez, la Luna Rosa estará sobre la constelación de Libra, por lo que veremos ciclos que se cierran, pero, sobre todo, relaciones que se rompen y esto podrían ser amistades o romances tóxicos que están restando en la vida desde hace mucho tiempo.

LUNA ROSA EN LOS SIGNOS DEL ZODIACO

Aries: la Luna Rosa trae para ti un momento ideal para el amor. Con el inicio de la primavera sonriéndote, tendrás la oportunidad de conocer a alguien muy especial que puede cambiar tu forma de entender el amor. Y si tienes pareja, prepárate. Las sorpresas y los detalles románticos serán la puerta de entrada a una temporada de pasión sin igual.

Tauro: la Luna Rosa te va a dar una oportunidad que llevas mucho tiempo rehuyendo. La oportunidad de pensar un poco más en ti. Es hora de que digas no a lo que no te gusta, ha llegado el momento de que pongas límites. Y sí, cuando lo hagas habrá gente que se irá. Pero esas personas no te querían por cómo eres, sino por lo que hacías por ellos.

Géminis: la Luna Rosa viene a ayudarte a hacer algo de limpieza. Tienes demasiados proyectos en la cabeza. Y cuando decimos demasiados, nos referimos a millones. Pero no puedes estar en todas, así que es hora de tomar decisiones. Elige solo una de esas miles de ideas y céntrate, porque con la cabeza en las nubes no vas a llegar a ningún lado.

Cáncer: la Luna Rosa va a hacer que tus emociones más ocultas salgan a la luz. Has callado durante mucho tiempo lo que esa persona te hacía sentir, tanto para bien como para mal. Pero se acabó, ha llegado la hora de hablar. De decir todo lo que has estado pensando durante este tiempo. De ponerle final a lo que sabes que tiene que acabar.

Leo: la Luna Rosa hará que tu vida se estabilice más de lo que podrías imaginarte. La oportunidad de dedicar más tiempo a aquello que te apasiona llegó con el inicio de la primavera, y esta lunación se deshará de lo poco que te alejaba de tus sueños. Es tu momento, solo tienes que brillar.

Virgo: la Luna Rosa te va a obligar a salir de tu zona de confort. Toca hacer cambios, y aunque tu signo se adapta con facilidad, no te gusta enfrentarte a ellos. Te gusta la estabilidad, la rutina… Pero eso se va a acabar, al menos durante algún tiempo. Será por tu bien. Salir de dónde te sientes a gusto te hará crecer, en especial en el ámbito profesional.

Libra: esta Luna Rosa te hará brillar como nunca. Se encuentra en tu constelación, por lo que su influjo será especialmente fuerte en ti. Y eso significa que la chica que se calla lo que le molesta ya no está presente. Ha llegado el momento de decir adiós a quien lleva siendo un lastre todo el tiempo. Porque, ¿sabes qué? Ahí afuera te esperan cosas mucho mejores, y lo sabes.

Escorpio: la Luna Rosa va a hacer que la bomba que llevas dentro, estalle. Y quizá no de la mejor manera. Todo el daño que te han hecho te lo has intentado callar. Has intentado controlar tu lado cruel y vengativo. Has intentado olvidar. Pero esta luna te va a recordar que eso no va contigo. Lo malo no es que explotes, sino los daños colaterales que habrá en consecuencia.

Sagitario: la Luna Rosa viene a recordarte que todo va bien. Estás pasando por un momento de plenitud emocional en la que todos los aspectos de tu vida parecen equilibrarse. Así que aprovecha esta energía que te dará la luna de abril para sacar el máximo partido a todo lo que estás viviendo. Disfruta, porque nada es eterno.

Capricornio: la Luna Rosa hará que tus cimientos se tambaleen. Ha llegado el momento de hacer cambios en tu vida laboral. Puede que esto te lleve a dejar tu trabajo o, al menos, a abandonar proyectos que hace tiempo que no te ilusionan. Te cuesta dejar las cosas, porque lo tuyo es la constancia. Pero a veces es importante cerrar una puerta para que se abran mil ventanas.

Acuario: la Luna Rosa hará que tu vida se ponga patas arriba. Es hora de que entiendas que eres única, y que quien no sepa apreciarlo tendrá que marcharse. No puedes volver a permitir que nadie te diga cómo debes ser o cómo deberías actuar. Si no saben entenderte, no merecen estar a tu lado.

Piscis: la Luna Rosa llega a tu vida para hacerte saber que es hora de avanzar. Estás estancada en el pasado, en lo que salió mal, lo que podría haber salido mejor, lo que podrías haber hecho para que todo fuera distinto. Pero eso ya está en el pasado, en el ayer. No puedes hacer nada para cambiarlo, así que avanza.