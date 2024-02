El deporte como tal es sinónimo de entretenimiento, y si a ello le sumas música, el éxito está asegurado. Tal y como ocurre desde 1967, la National Football League (NFL) se definirá en Estados Unidos mediante la emblemática celebración denominada como Super Bowl, en esta ocasión el número 58 que tendrá la participación estelar de Usher, ganador de 8 Grammys y cuyos 30 años de carrera artística tratarán de ser plasmados en el afamado Halftime Show. Conoce detalles acerca de la gala de medio tiempo preparada en relación al Chiefs vs 49ers, horarios, cómo verlo en vivo, y asimismo el listado de anuncios publicitarios que han sido confirmados para el magno evento de fútbol americano.

DÓNDE, A QUÉ HORA Y CÓMO VER EN VIVO LA PRESENTACIÓN DE USHER DURANTE EL HALFTIME SHOW DE SUPER BOWL LVIII QUE PROTAGONIZAN CHIEFS Y 49ERS

Hace 3 décadas aproximadamente, Michael Jackson se presentaba como artista estelar del Halftime Show, al mismo tiempo que Usher debutaba artísticamente con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, y ahora en 2024, actuará por primera vez de manera independiente durante el emblemático Super Bowl LVIII que definirá si Chiefs logra el bicampeonato o 49ers la sexta luego de 30 años.

Luego que fuera confirmado para protagonizar el tradicional evento de medio tiempo llevado a cabo con motivo de la gran final de la NFL en Estados Unidos, el artista texano se apresta a ofrecer una espectacular y dinámica función tras los 2 primeros cuartos que disputarán Kansas City vs San Francisco, mientras diversos comerciales de marcas reconocidas a nivel mundial aparecen siendo protagonizados por verdaderas celebridades.

El catalogado ‘Rey del R&B’, Usher, saltará este domingo 11 de febrero a la tarima armada especialmente para su actuación gracias al trabajo conjunto de Apple Music, la NFL y Roc Nation, y aproximadamente a partir de las siguientes horas en Latinoamérica, seguramente estremecerá a los más de 60 mil fanáticos de Chiefs y 49ers que albergará el Allegiant Stadium:

- Perú / Ecuador / Colombia

8.30-8.45 pm

- México / El Salvador / Costa Rica

7.30-7.45 pm

- Argentina / Chile / Brasil / Paraguay / Uruguay

10.30-10.45 pm

- Bolivia / Venezuela

9.30-9.45 pm

Asimismo, y con respecto a los canales y/o plataformas oficiales a cargo de la transmisión del Super Bowl LVIII, te compartimos el detalle sobre quiénes emitirán en vivo los minutos de presentación de Usher tras los 2 primeros cuartos disputados en busca del ‘Vince Lombardi’:

MÉXICO

- Canal 5 / Azteca 7 / Fox Sports / Amazon Prime Video / Claro Video

¡Falta una semana para el Super Bowl LVIII! 🏈 🏆 ¡Vívelo con tu suscripción a #FoxSportsEnClarovideo! 😎 https://t.co/l821mWXJMY pic.twitter.com/GkBDI9Fevw — Claro video México (@ClaroVideoMx) February 4, 2024

SUDAMÉRICA

- ESPN 2 / ESPN EXTRA / STAR+

Cabe resaltar, que el jueves 8, es decir, 3 días antes de actuar en el Halftime Show del Super Bowl 2024, Usher conversó con Nadeska Alexis, concediendo así una entrevista exclusiva ante los medios que no dudaron en preguntarle por los hits que tiene proyectado interpretar, duración del espectáculo, entre otros importantes detalles.

SUPER BOWL LVIII: A QUÉ HORA ARRANCA LA GRAN FINAL DE LA NFL 2024 ENTRE KANSAS CITY CHIEFS Y SAN FRANCISCO 49ERS Y QUIÉN LO TRANSMITE

El domingo 28 de enero de 2024, San Francisco 49ers le remontó la serie a los Lions de Detroit en el Levi’s Stadium para conseguir la Conferencia Nacional y clasificar a la final de la NFL, y asimismo, Kansas City Chiefs hizo lo propio derrotando a Ravens con una gran defensiva y las buenas actuaciones de Mahomes y Travis Kelce, la pareja de Taylor Swift.

Una vez todo consumado, el Super Bowl LVIII los espera para vivir una gran jornada de fútbol americano, la misma que se juega desde 1967, y en esta ocasión miles de fanáticos de ambas escuadras tendrán que trasladarse al Allegiant Stadium ubicado en Las Vegas, y cuya capacidad asciende a los casi 70 mil espectadores.

De acuerdo a información oficial compartida por la NFL, el Chiefs vs 49ers se llevará a cabo este domingo 11 de febrero a partir de las 6.30 pm (Hora de Perú), siendo los siguientes los canales autorizados para transmitirlo en vivo y en directo:

TELEVISIÓN

- CBS Sports

- Nickelodeon

- ESPN / Star Plus

STREAMING

- Paramount+ en todas las plataformas

- App CBS Sports

Resulta importante recordar y tomar en cuenta con respecto a este Super Bowl LVIII, que los Chiefs podrían adjudicarse su segundo ‘Vince Lombardi’ de la NFL en 2024 de manera consecutiva, tras vencer por 38-35 a los Philadelphia Eagles un año atrás, mientras que los 49ers buscarán la sexta corona de su historia, siendo la última en 1995, y con sed de revancha por la derrota sufrida ante Mahomes y compañía hace 4 años.

¿QUÉ DIJO USHER CON RESPECTO AL HALFTIME SHOW QUE OFRECERÁ EN SUPER BOWL LVIII ESTE DOMINGO 11 DE FEBRERO?

La gran final de fútbol americano profesional en Estados Unidos, definirá al campeón de la NFL que saldrá del versus protagonizado por los Chiefs de Mahomes y 49ers comandados ofensivamente por Christian McCaffrey.

Sin embargo, otra de las atracciones del Super Bowl 58 recae sobre la figura de Usher, ‘Rey del R&B’ que para Apple Music dio sus impresiones acerca del evento que protagonizará musicalmente en el Allegiant Stadium, destacando el hecho de estar preparando una función sinigual.

Tras la presentación de Rihanna a inicios del año pasado, el intérprete de Yeah! promete cautivar a los fanáticos y audiencia global pese al tiempo efectivo que le tocará en Halftime Show, indicando que “ha sido realmente complicado tratar de planear y resumir en 13 minutos, 30 años (de carrera)”.

“Ha sido difícil escoger las canciones correctas, la coreografía, el set perfecto ...”, puntualizó Usher en conferencia de prensa, resaltando a la vez que ello no le impedirá tratar de “plasmar mi pasado y celebrar mi presente y hacia dónde voy en el futuro”, precisamente palabras que van acorde al nombre de la gira de conciertos que iniciará en Estados Unidos con motivo del lanzamiento de COMING HOME.

Recordemos que como artista nacido en Texas hace 45 años, ha vendido más de 80 millones de discos a lo largo de 30 años de carrera, presume hasta 9 sencillos convertidos en número 1, y además en cuanto a galardones, es el quinto cantante más premiado en los Billboard Music Awards con 18.

Usher, también, se refirió a los temas que estaría interpretando en el Supertazón americano del 11/02, confirmando inicialmente que incluirá en su repertorio de 13 minutos “algo de Coming Home”, y lógicamente tomando “en cuenta las canciones por las que la gente me conoce en todo este viaje en muchas cosas que he creado aquí en Las Vegas”.

USHER, EL HIMNO NACIONAL Y TODA LA PROGRAMACIÓN DE ENTRETENIMIENTO PREVIA AL SUPER BOWL 58

Ya el 24 de setiembre último, Apple Music, la NFL y Roc Nation, lo habían anunciado, pero dada la cercanía del Super Bowl LVIII, la imagen de Usher como artista principal del Halftime Show viene resaltando aún más a pocos días de una presentación que resultará histórica durante el entretiempo del Chiefs vs 49ers.

En relación a la programación de entretenimiento que incluye la actuación del artista texano, los organizadores del evento confirmaron, también, que otros cantantes formarán parte de la previa a la gran final 2024 del fútbol americano, como por ejemplo Reba McEntire entonando el himno nacional, Post Malone interpretando “America the Beautiful”, y “Lift Every Voice and Sing” a cargo de Andra Day.

LOS COMERCIALES QUE VERÁS DURANTE EL SUPER BOWL LVIII

Considerado por muchos, incluidos expertos, como el evento deportivo más importante del mundo, el Super Bowl, también, se presenta como la ocasión perfecta para publicitar marcas dada la sintonía que posee, y en ese sentido el interés de varias reconocidas marcas por aparecer en paneles ubicados dentro del recinto, evidenciará la participación de icónicas figuras.

Por ejemplo, Michelob Ultra, lager americana baja en calorías, decidió reunir a nada más y nada menos que a Lionel Messi junto a Dan Marino y Jason Sudeikis en un mismo comercial dando como resultado una producción con muy buenos comentarios en redes sociales, y que ya puede apreciarse por diversas plataformas.

A continuación, te compartimos el listado compuesto por otras marcas que han confirmado su participación durante la gran final de la NFL entre Chiefs y 49ers a través de costosos anuncios publicitarios de 30 segundos o 1,30 minutos de duración:

- M&M’S

- BetMGM

- Drumstick

Frito-Lay

Popeyes

Pringles

Toyota

E-Trade

Budweiser

Reeses

Doritos

Nerds

Hellmann’s

Uber Eats

Squarespace

Dove

BMW

Cabe resaltar, por ejemplo, que según The New York Times, Michelob Ultra habría invertido una exorbitante cifra para contar con los servicios de Lionel Messi, astro argentino, que aparecerá en uno de los más de 70 comerciales que estiman proyectarse durante la transmisión del Super Bowl 58.