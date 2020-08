Ante la inevitable pandemia del nuevo coronavirus muchas, por no decir todas, las oficinas se mudaron a las casas de sus trabajadores. Es así que ahora la intimidad se encuentra expuesta a un entorno que no estaba preparado para recibirla: el ambiente laboral. Afortunadamente existen formas de cambiar el fondo de las videoconferencias mientras haces ‘home office’ y no solo se puede hacer en Zoom, también es posible lograrlo en Microsoft Teams.

Dejar una foto y solo emplear el audio muchas veces no es una opción cuando se está en una reunión mientras hacemos ‘home office'. Y en caso que nuestro fondo no sea muy favorecedor, no pondremos colocar una pantalla verde cada que nos llamen, así que las apps para videoconferencias han añadido esta función dentro de sus opciones.

Es harto conocida esta función en Zoom, pero ahora te mostraremos cómo lograr este mismo efecto desde Microsoft Teams. Si estás a punto de empezar una videoconferencia en el software de Microsoft, puedes ocultar tu desorden con un nuevo fondo virtual.

Lo primero que debes hacer es asegurarte de tener la última versión de Teams. Para darte cuenta de ello entra a tu aplicación, haz clic sobre el icono de tu perfil —ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla— y seleccione la opción “Check for updates” (Buscar actualizaciones).

Si ya estás a punto de empezar una videollamada, note preocupes, aún hay solución. Para que tu interlocutor o interlocutores no vean tu fondo real, apaga el video en la aplicación por unos minutos mientras realizas los cambios. Para ello haz clic sobre el icono de la cámara.

Una vez que tengas la función de video apagada, selecciona “More actions” (Más acciones), es un icono en forma de elipsis que está ubicado en la barra de herramientas. Luego, en el menú emergente, haz clic en la opción “Show background effects” (Mostrar efectos de fondo).

En la página de configuración de fondos podrás ver que Microsoft te ofrece una selección de imágenes. Desplázate hacía abajo y observa cada una de las opciones que la aplicación te ofrece. Selecciona la que quieras probar, haz clic en “Vista previa” y aparecerá una ventana pequeña de video con el fondo elegido y tu imagen integrados.

Imágenes personalizadas

Si no te gusta ninguna de las opciones que Microsoft te ofrece también puedes elegir alguna imagen tuya con anticipación. Es una de las funciones más recientes lanzadas en la aplicación durante su última actualización. Antes debías colocar la imagen de tu gusto en una carpeta indicada para que el programa la acepte y elegirla durante una videollamada.

Ahora es posible dejarla lista antes de que la reunión empiece. Para ello haz clic en “Background effects” (Efectos de fondo), que se encuentra a la derecha del botón del micrófono en la pantalla. Aparecerá una ventana emergente que permitirá que remplaces el fondo por una imagen personalizada.

Es recomendable usar imágenes en buena resolución y de un peso no muy elevado. Los mejores son los archivos con las terminaciones PG, .PNG o .BMP. El tamaño ideal de dicha imagen es de 1MB. Se recomienda acompañar dicho efecto con una buena iluminación para ayudar a la resolución de la cámara integrada de la laptop o webcam. Así el resultado final podrá pervivirse más natural.

VIDEO RECOMENDADO

Apps para trabajar mejor durante el home office