La Navidad no solo es una fiesta familiar. También es una celebración asociada a Papá Noel o Santa Claus. Asimismo, hay una serie de personajes navideños poco habituales que año vienen tatuándose en nuestro subconsciente. Ese es el caso del Grinch, un ser de color verde que poco a poco ha ido apropiándose de estas fechas.

Sin embargo, ‘El Grinch’ no es ese personaje que conocemos por la película de 2000 en la que Jim Carrey hacía de las suyas tratando de apropiarse de la Navidad. De hecho, este ser nació de una de las historias del Dr. Seuss, un caricaturista que devino en autor de una serie de libros infantiles y que es aclamado en todo el mundo anglosajón.

La primera vez que ‘El Grinch’ apareció en la literatura fue en en el libro infantil de 1957, “¡Cómo El Grinch robó la Navidad!”, de Dr. Seuss. Sin embargo, el personaje se volvió definitivamente más popular tras un especial de televisión de la MGM de 1966 (con el mismo nombre que el cuento original), dirigido por Chuck Jones.

Posteriormente, en 1977, el personaje de ‘El Grinch’ volvió a aparecer en “Is Grinch Night”, un especial de Halloween para la CBS. Tal como sucedió con su predecesora, esta secuela fue premiada con un Emmy.

En 1982, Marvel produce el corto “The Grinch Grinches the Cat in the Hat”, el cual fue coproducido por el Dr. Seuss, bajo su verdadero nombre, Ted Geisel. Esta tercera aparición del personaje generó otros dos premios Emmy.

La gran aparición cinematográfica de ‘El Grinch’ fue la película del año 2000 en la que Jim Carrey hizo del personaje gracias al maquillaje y los efectos especiales. Sin embargo, una adaptación aún más fiel llegaría en 2018 gracias a una película animada que tuvo como protagonista a Benedict Cumberbatch. En esta película, ‘El Grinch’ trata de robarle la Navidad de los habitantes de Villaquién.

Gracias a ello, el personaje de ‘El Grinch’ se convirtió rápidamente en un ser muy popular en la Navidad y ha aparecido en varios episodios televisivos junto a otras creaciones de Dr. Seuss, como ‘el Gato en el Sombrero’ y ‘el Lórax’.

