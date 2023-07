Se hizo oficial la salida de Paolo Guerrero de Racing Club de Argentina. Y, días después de hacerse conocida esta noticia, el delantero peruano se presentó en el conocido programa F90, el cual se emite por ESPN. En dicha conversación el atacante fue consultado sobre diferentes temas.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando al atacante le preguntaron si pensaba mucho en el retiro del fútbol. La respuesta del exFlamengo sorprendió a los panelistas.

“El fútbol es mi vida, el día a día, no pienso dejarlo… ¿Cómo voy a dejarlo? Me afecta, no quiero hablar de eso. Lo hablo con mi mujer y sabe lo que me cuesta pensar y decir que me queda poco tiempo”, señaló muy conmovido el ‘Depredador’.

Asimismo, el actual capitán de la selección peruana agregó: “Estuve mucho tiempo parado porque me lesioné la rodilla. Me afectó mucho psicológicamente. La etapa del doping también (previo al Mundial Rusia 2018), no podía ir al estadio ni visitar a mis compañeros en ningún club. Estaba fuera del ámbito profesional y lo volví a vivir con la lesión que tuve”.

Paolo Guerrero: cuáles fueron sus números en Racing

Su paso por Racing no fue el mejor para Guerrero. El goleador jugó 22 partidos y fue titular en siete de ellos, con lo que acumuló 847 minutos en total. El exHamburgo se fue de la ‘Academia’ con tres tantos y dos asistencias.

Paolo Guerrero: en qué clubes jugó