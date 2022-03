Mientras aún se disfruta del anuncio de los futuros títulos de Pokémon para Nintendo Switch, los fans de la franquicia no han dejado de especular en el mundo de posibilidades que hay para desarrollar nuevos videojuegos. Uno de ellos es Eric Lostie, quien es conocido por haber creado Pokémon Iberia, un juego no oficial que fue más allá de los límites conocidos. Y ahora vuelve a sorprender con un nuevo título que no ha dejado de sonar en las redes sociales: Pokémon Ópalo.

Este nuevo juego creado por Eric Lostie, ya había sido anunciado con antelación. Se trata de un videojuego gratuito que se puede jugar tanto en una PC como en teléfonos o tabletas con sistema operativo Android. La región en la que se desarrolla la historia de Pokémon Ópalo se llama Céfira, el personaje principal no es un niño, sino un joven desempleado que no tiene aún grandes objetivos en la vida.

Pokémon Ópalo ya se encuentra disponible para ser descargado. El propio creador lo anunció en su famosa cuenta de Twitter. En el transcurso de su desarrollo se fueron soltando las primeras versiones del juego, luego se añadieron parches y según se sabe ya está completo. Este videojuego trae una nueva historia en el universo Pokémon, nuevos diseños de personajes, formas regionales únicas y tres iniciales jamás antes vistos.

En esta historia no existe la Liga Pokémon, lo cual se vuelve en el misterio principal que los jugadores deberán resolver. Pese a ello, igual deberán recorrer la región Céfira e ir derrotando a los ocho líderes de gimnasio que hay en cada ciudad. Además, a lo largo del desarrollo de la historia, deberán lidiar con el terrible Equipo Gatling y frustrar sus planes.

Cabe destacar, que como ya ha sucedido en entregas anteriores, Eric ha incluido varios modos de juego de los que se sabe que existen tres. Uno de estos es Nuzlocke, un modo de juego en el que los Pokémon de lusuario desaparecen para siempre tras caer en una –como si se tratar de una muerte– otro es Randomlocke, un modo que permite que los jugadores se encuentren con Pokémon diferentes desde el principio de la aventura.

Es el tercer ‘fangame’ de Lostie, antes de Pokémon Ópalo lanzó Pokémon Titán (2015) y Pokémon Iberia (2020). Como se puede adivinar, este último está basado en España –país de origen del creador– y otros lugares de la Península Ibérica, por lo que contiene varios homenajes a su historia y cultura popular. Estos videojuegos y Pokémon Ópalo fueron desarrollados con RPG Maker.

Sus creaciones lo han hecho crecer, ya que ha ido ajustando en cada uno parches para mejorar la jugabilidad e incluso cuida mucho el guion que presentará. Por eso, Ópalo contiene gran complejidad de personajes: se puede encontrar hasta 8 generaciones de Pokémon, formas regionales, megaevoluciones y Frente Batalla. También ha recibido especial cuidado en la música y otros detalles estéticos y de desarrollo que han sido admirados por sus seguidores en redes sociales.

