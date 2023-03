Se ha hecho bastante habitual en redes sociales encontrarse con todo tipo de retos virales, por lo que se han convertido en el pasatiempo favorito de muchos y no es para menos, puesto que desafían la mente y agilidad visual de una manera divertida.

La última prueba que está arrasando en redes consiste en descifrar qué auto debes retirar para lograr movilizar el atasco que se ha producido. Un desafió que solo el 2% de los usuarios logran responder correctamente a la primera.

Si te sientes capaz, demuestra tus habilidades e intenta responder este difícil reto viral y desafía a quien quieras. Fíjate bien en los detalles porque solo dispones de 10 segundos para solucionarlo. Tu tiempo empieza: ¡Ya!

¿Qué automóvil debes retirar para solucionar el atasco? | Foto: Genial.guru / YouTube

¿Lo conseguiste? ¡Enhorabuena! Has demostrado que tienes una buena agilidad visual. Pero si no lo descifraste, no te preocupes, muchos no lo logran al primer intento. Vuelve a probar con otros diez segundos adicionales.

¿Qué automóvil debes retirar para solucionar el atasco? | Foto: Genial.guru / YouTube

¿Te fue mejor? Si aún no logras resolver el acertijo, siempre puedes volver a ver la imagen y tomarte tu tiempo para analizarlo. Recuerda fijarte bien en el recorrido que todos los autos tienen que pasar.

SOLUCIÓN

Gracias a La Vanguardia, aquí te dejamos la solución para que puedas verla o comprobarla en caso si hayas podido responder: el atasco se resuelve retirando el vehículo rojo número 3 marcha atrás, de este modo todos podrán seguir circulando con normalidad.