El extraño parecido de una criatura del mar con una de las bestias que aparecen en la serie de Stranger Things llamó la atención de miles de personas en Inglaterra a través de una publicación que hizo un medio inglés que tituló “La criatura marina que parece un alienpigena con tentáculos e incluso ‘sabe a mejillones”, de qué se trata esta historia, en breve te lo contamos.

Según el artículo del medio inglés The Mirror, en el subtítulo de este diario dice que este es un “pez de aspecto extraño que muchas personas comparan con un demogorgon de la famosa serie de Netflix, Stranger Things”.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en identificar a la criatura del mar y afirmar lo que decía el diario inglés. El animal en cuestión es un percebe.

Esta noticia nace a propósito de un video de TikTok en el que se muestra este alimento, como si de algo exótico se tratara.

“El video fue compartido por The Fish Society, una cuenta que muestra animales de las profundidades y cómo se preparan para las comidas”, dice el Mirror.

Los comentarios del video muestran asombro.

“Estoy convencido de que los mariscos son extraterrestres”, “parece lo que sale de mi boca cuando me he tomado 1828378 cervezas”, “hay un Pokémon así” o “sobre mi cadáver” fueron algunas de las reacciones.

QUÉ ES STRANGER THINGS

Stranger Things es una serie de televisión web estadounidense de suspenso y ciencia ficción coproducida y distribuida por Netflix que está escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, y producida ejecutivamente por Shawn Levy que se estrenó en la plataforma Netflix el 15 de julio de 2016.

Stranger Things recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada, que elogió la interpretación, caracterización, ritmo, atmósfera y el claro homenaje al Hollywood de la década de los ochenta, con referencias a películas de Steven Spielberg, Wes Craven, John Carpenter, Stephen King, Rob Reiner y George Lucas, entre otros, incluyendo varias películas, anime y videojuegos.

La historia se sitúa en el pueblo ficticio de Hawkins, en el estado Indiana, Estados Unidos, durante los años ochenta, cuando un niño de doce años llamado Will Byers desaparece misteriosamente. Poco después, Once, una niña aparentemente fugitiva y con poderes telequinéticos, se encuentra con Mike, Dustin y Lucas, amigos de Will, y los ayuda en la búsqueda del mismo.

QUÉ ES NETFLIX

Netflix es uno de los servicios de streaming más conocidos y populares del mundo. Principalmente, la dinámica de su servicio es a través del pago por suscripción que les permite a sus miembros ver series y películas sin publicidades en un dispositivo con conexión a internet.

Una de las ventajas de usar Netflix, que es que también puedes descargar series y películas en un dispositivo con iOS, Android o Windows 10 y verlas sin conexión a internet.

El contenido de Netflix varía según la región y también puede cambiar a lo largo del tiempo. Puedes elegir entre una amplia variedad de documentales, películas, series, contenido original de Netflix galardonado y mucho más; pero teniendo en cuenta que estas en algún momento podrían desaparecer del catálogo del país en el que te encuentres.