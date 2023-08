¿Por qué Mr Peet no abandonó “El Gran Chef: famosos” de Latina? Esto dijo el narrador deportivo

Hace unos días, Peter Arévalo, conocido popularmente como ‘Mr. Peet’, reaccionó en vivo durante su programa ‘A presión’ en YouTube el episodio de ‘El Gran Chef Famosos’ en el que lo eliminaron. Durante esta semana, el reality de cocina viene eliminando a un participante todos los días, ya que este sábado 12 de agosto se llevará a cabo la gran final del programa.

¿POR QUÉ MR. PEET QUISO DEJAR LA COMPETENCIA DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Mediante su programa ‘A presión’, que se transmite por YouTube, Mr. Peet agradeció al programa televisivo y reveló algunos detalles sobre su participación. El periodista contó que durante la grabación del programa pasó momentos difíciles, por el que quiso irse en dos ocasiones. No obstante, personas del equipo de producción de ‘El Gran Chef Famosos’ trataron de apoyarlo para que siga en competencia hasta ganar.

“Normalmente todo el mundo agradece a la gente previsible, ¿no? Pero yo quiero agradecer desde aquí, lo he hecho en el canal, lo hice en el programa, no sé si vaya a salir porque probablemente no venda. Pero yo sí quiero agradecer al personal técnico, a todos los integrantes del personal técnico, a las chicas, a los chicos, por esas ganas, por ese aliento que te daban cuando por ahí llegabas un poco cargado, bajoneado, estresado”, dijo.

Asimismo, el comentador deportivo mencionó a una persona en particular, del equipo de producción, que le dijo que quería que sea el campeón. Esto pasó cuando él tuvo problemas personales, motivo por el que quiso abandonar la competencia, por lo que dejó en claro que su intención nunca fue hacerlo de mala manera.

“La gente que me conoce, mi entorno, mi familia, sabe que atravesé un momento muy complicado y entonces en ese momento alguien que no voy a decir su nombre pero sabe a quién me refiero y que aprendí a quererla, a respetarla, y valorar, a todos en realidad. Pero se acercaban y me dijeron ‘Mr. Peet no te abandones’, queremos que tú ganes y eso me daba fuerza. Miraba a mi alrededor y veía a la gente que me alentaba en serio y reaccionaba. Lo hacía y pasaba”, expuso.

Y es que, cuando el jurado dijo que Mr. Peet era eliminado de la competencia, el participante reveló que miró al equipo de producción y se dio cuenta que tres personas que lo alentaban se encontraban llorando. El exparticipante del reality mencionó que sintió que los había defraudado, ya que ellos tenían esperanzas en que él ganara la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”.

¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DE LA TERCERA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Mediante las redes sociales de Latina TV fueron revelados todos los participantes que integrarán el reality de cocina, que se estrenará este lunes 14 de agosto a las 8:00 p. m. A continuación, estos son los 12 famosos que lucharán por convertirse en el mejor cocinero: