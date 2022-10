Alianza Lima hizo la tarea y venció 2-0 a ADT en el estadio Alejandro Villanueva. De esta manera, los blanquiazules se consagraron ganadores del Torneo Clausura. La figura del encuentro fue Hernán Barcos, quien marcó uno de los tantos del triunfo.

Si bien todavía no acabó la temporada de la Liga 1, debido a su gran nivel con la camiseta blanquiazul, los hinchas y un gran sector del periodismo tiene la incógnita de no saber si el ‘Pirata’ renovará o no con los ‘íntimos’.

Sobre esto, en medio de las celebraciones por la obtención del segundo torneo del año, el goleador aliancista se dio tiempo para hablar sobre su posible continuidad. “Dios quiera que sí, estamos trabajando para eso. Y ojalá que se me pueda dar”, indicó Barcos a Gol Perú.

Asimismo, Barcos se refirió al gran momento aliancista en lo futbolístico. “Hermoso, difícil, impensado por momentos. La verdad que hicimos un gran trabajo, nosotros, cuerpo técnico, los dirigentes y los hinchas, hemos estado todos juntos. Y eso es lo que es Alianza Lima”.

De otro lado, Barcos salió lesionado a los 41 minutos del primer tiempo. Sobre ello, el experimentado futbolista dijo lo siguiente: “Espero estar bien, siento un dolor en la espalda, es como un espasmo en la cintura, algo así, que espero no me traiga mayores problemas“. Guillermo Salas, técnico de Alianza, añadió en conferencia: “Por lo poco que pude conversar con él, pues todo fue celebración, confío en que llegará”.

¿Cuáles son los números de Hernán Barcos en la temporada 2022?

En lo que va de la campaña, Barcos tiene 18 goles en 32 partidos disputados. Con estas estadísticas, el exPalmeiras es el máximo artillero aliancista en este 2022.

El año pasado, también mostrando un gran nivel y eficacia de cara al arco, el referente del cuadro de La Victoria anotó 10 tantos en 28 encuentros.