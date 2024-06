#LOÚLTIMO Gran congestión de buses del Metropolitano a la altura de la Estación Caquetá. Situación se origina por un bus malogrado del Metropolitano en esta zona. Usuarios tuvieron que bajar en medio de la vía para usar otras unidades. pic.twitter.com/uVp6fz9A6i — Aldo (@AldoLlanosM) June 17, 2024

Videos difundidos en redes sociales mostraron una larga congestión de los buses del metropolitano, los cuales fueron desviados a los carriles vehiculares mientras se realizaban las labores para remolcar la unidad dañada. Ante la situación, varios pasajeros optaron por abandonar el vehículo y caminar por la vía destinada al tránsito de los buses, mientras otros dejaron las estaciones. Asimismo, se reportó que varios buses quedaron detenidos por más de diez minutos, esperando alguna solución. El Comercio contactó con la ATU para conocer más detalles sobre lo sucedido, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Cada día, un promedio de cuatrocientos cincuenta mil usuarios son trasladados por los buses del Metropolitano. Esto implica que varias decenas de miles de personas recurren a este sistema de transporte urbano cada hora, más aún en horas pico (entre las 7 a.m. y las 9 a.m. y por la tarde entre las 5 p.m. y las 7:30 p.m.). A raíz de lo sucedido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao extendió el horario de los servicios expresos “para atender la demanda de usuarios en el terminal Naranjal y en las estaciones del norte”.

En comunicación con El Comercio, José Aguilar, expresidente de la ATU, señaló que las empresas concesionarias son responsables de realizar el mantenimiento de las unidades, mientras que la ATU tiene dentro de su labor asegurar el buen funcionamiento de las estaciones. Sin embargo, como lo detalló anteriormente este Diario, la vida útil de las unidades está próxima a caducar y no hay solución visible. En abril, en solo ocho días se reportaron hasta cuatro incidentes que afectaron la continuidad del servicio.

Hace 27 minutos el bus el metropolitano parado por fallas técnicas.. hasta cuando vamos a seguir com esto Dios miooooo!!!🤬🤬 #atu #metropolitano pic.twitter.com/Tua2dT6Hjc — Jess R. Arias (@Karenjes26) June 17, 2024





Cabe señalar que de por sí, el servicio del Metropolitano ya está asociado a largar demoras. Según un estudio de la empresa Flanqueo, el 63 % de los usuarios debe esperar al menos 20 minutos para utilizar el servicio. El 38 % lo hace por más de media hora. Aun así, según una medición de Lima Cómo Vamos, realizada durante el 2023, el 45,6 % de los usuarios del Metropolitano están satisfechos con el servicio. Solo el 22,4 % se mostró insatisfecho. Dicho esto, el mismo informe revela que la calidad del transporte urbano es el quinto problema que más afecta la calidad de vida.

El impacto

Si bien hay una buena apreciación hacia el Metropolitano, los especialistas temen que la alta repetición de este tipo de eventos afecte la percepción. Para José Aguilar, expresidente de la ATU que conversó con El Comercio, se trata de un servicio imperfecto y que “no tiene una buena nota, pero es valorado [por los usuarios] porque tuvo un gran impacto en la reducción de los tiempos de viaje en más del 20 %”. Esta cifra también es contemplada por la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), la cual alude una reducción en el tiempo de viaje del 23 %, gracias a sus vías exclusivas.

Aguilar considera que estos problemas -que justamente incrementan los tiempos de viaje y generan insatisfacción entre los usuarios- puede causar un efecto contrario a la estrategia de transporte: que las personas opten por otros medios. “Lo más preocupante es que la ciudadanía, al ver tantas fallas, lo piensa dos veces [usar el Metropolitano y optan por] otros medios de transportes, incluso ilegales”, sostuvo el exfuncionario.

Asimismo, detalló que en las guías de la ATU no está contemplado que los pasajeros abandonen las unidades averiadas, como se vio este lunes. Según Aguilar, esto solo debe ocurrir en casos que ameriten una evacuación, pero no por desperfectos mecánicos, ya que es inseguro y atrasa las acciones. “Lo que generalmente pasa es que se da la instrucción para remolcar la unidad, pero a los ciudadanos no les gusta -y es entendible- estar encapsulados dentro de la unidad y muchas veces obligan a los choferes a abrir las puertas”, dispuso.

Por otro lado, Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, planteó en entrevista con El Comercio que por más que se reporten constantes fallas y el servicio otorgado no cumpla con lo esperado, la ciudadanía limeña estaría igual ligada a las pocas opciones de transporte. “En un sistema de transporte como el que tenemos, es bastante poco probable que las personas tengan chance de elegir que medio de transporte para movilizarse. Por la forma como está diseñada la ciudad y el sistema de transporte, en realidad muchas personas usan el medio de transporte que tiene al alcance”, explicó la entrevistada.

“Una persona que usa el transporte público no compra un auto o se va en taxi [cuando el sistema presenta fallas], no es su experiencia cotidiana. Eso nos lleva a un contexto donde a pesar de un mal servicio, las personas igual continúan usándolo, no elegimos”, adicionó Alegre. De hecho, la especialista no considera que estos problemas aporten a un mayor uso de servicios informales o ilegales, como el taxi colectivo, que superan el gasto del Metropolitano. “No es que por el mal servicio la gente vaya a cambiarse, el transporte informal sigue siendo más caro. Dentro de los pasajeros del transporte público, los colectivos atienden a aquellos con más dinero”, detalló la directora de Lima Cómo Vamos.

Nuevo tramo

Este domingo por la noche, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) comunicó que se hizo entrega de las trece estaciones de la ampliación del tramo norte del Metropolitano. Además, el paquete de obras -a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A (Emape)- incluye un patio taller, con capacidad de albergar hasta 77 buses, y la gran terminal Chimpu Ocllo. En total, se trata de 10,2 kilómetros de carril exclusivo y une los distritos de Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo. Por su parte, Aguilar explicó “si ya están las observaciones levantadas [del proyecto], lo que falta [para dar uso oficial a las estaciones] es que estas tengan el sistema de recaudo [instalado]”.

¡PROMESA CUMPLIDA¡ ENTREGAMOS 13 ESTACIONES A LA ATU 👏🙌

La ampliación del tramo norte del metropolitano ya se encuentra al 100 % lista para su operatividad, gracias al compromiso del alcalde @rlopezaliaga1. Estas cumplen con los estándares del Banco Mundial. pic.twitter.com/J3VUPR0Qth — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 17, 2024

Además del terminal Chimpu Ocllo, el proyecto incluye las estaciones Santa Ligia, Los Platinos, Maestro Peruano, Universitaria, México, José Pagador, Los Ángeles, Micaela Bastidas, Jamaica, Sangarará, La Alborada, San Carlos, San Felipe. En conferencia de prensa, Rafael López Aliaga, alcalde metropolitano, detalló que se iniciará una marcha blanca del servicio y puso el énfasis en que, de esta forma, la obra ya está entregada. De esta forma, las empresas concesionarias encargadas de los buses deberán -según el burgomaestre- renovar la flota. Anteriormente, estas empresas establecieron que no podían actuar hasta que no se entregue el 100 % del proyecto del Metropolitano.