Cada vez crece más la expectativa por lo que será la Copa América 2024. La selección peruana buscará dar la sorpresa y, como ha sido costumbre en las últimas ediciones, intentará llegar hasta instancias finales del torneo. En este contexto, Jorge Fossati, técnico de la Bicolor, aseguró que Paolo Guerrero sí podrá jugar dicha competencia de selecciones, pese a que en este momento se recupera de una lesión. Sobre lo dicho por el estratega uruguayo, generando gran polémica, opinó Pedro García, periodista de Movistar Deportes.

¿Cuál fue el ácido comentario de Pedro García luego de que Jorge Fossati confirmara que Paolo Guerrero llegará a la Copa América?

“Jorge Fossati dijo que va a llevar a Paolo Guerrero a la Copa América y claro que lo tiene que hacer, porque no tiene otras opciones y encima está desgarrado”, señaló indignado el especialista en deportes en “Al Ángulo”.

Asimismo, el popular ‘Internacional’ agregó: “El que le sigue es Lapadula, que no es peruano. Toda su carrera futbolística la ha hecho afuera y su preparación ha sido otra. ¿Cuántos años ya va Guerrero en la selección?”.

¿Qué más dijo Pedro García?

Por último, García criticó la falta de alternativas en ataque tiene Perú en este momento. “No hay selección de Sudamerica que no tenga delanteros, no hay selección de Sudamerica que tenga un delantero de 40 años y no hay selección de Sudamericana cuyo ‘9′ titular tenga 34 años, eso no existe”.

Qué piensa Pedro García sobre constantes ausencias de Paolo Guerrero en Cesar Vallejo

En el programa “Al Ángulo”, que se transmite a través de la señal de Movistar Deportes, los integrantes del espacio deportivo realizaron una dinámica con la finalidad de armar la lista de convocados por Jorge Fossati para la Copa América 2024. En ese sentido, Pedro García no dejó de mostrar su inquietud sobre Paolo Guerrero ya que se ha perdido varios partidos entre Liga 1 y Copa Sudamericana.

“A mí el que me preocupa es Guerrero, porque Guerrero, a esta altura, debería haber tenido un recorrido interesante de muchos partidos y no es el caso. Obviamente, va a estar (en la lista de la Copa América), pero no en el estado de ritmo, si quieres de continuidad que yo podría haber presumido jugando en el torneo local”, dijo al inicio el reportero.

Además, García mencionó que el delantero nacional cuenta con una carrera exitosa por lo que no pone en duda su compromiso, aunque sí sostuvo que debería mejorar su nivel para que se vea reflejado en las canchas. “Las ganas no se las dudo porque si el es futbolista hoy día es porque tiene motivación. Con ese recorrido y con esa edad podría decir “bueno, ya está”, pero él quiero jugar. Pero, venia de dos partidos donde no integró la lista. Entonces, es un momento crucial”, precisó.

El otro panelista que tomó la palabra en el programa de cable fue Diego Rebagliati, quien opinó sobre los problemas físicos que tiene el jugador de 40 años, por lo que como consecuencia solo le hicieron jugar 46 minutos en la victoria de su equipo. “El lunes jugó 45 minutos y al minuto se sintió. Jugó 45 minutos de puro tener ganas, de querer ayudar”, señaló.